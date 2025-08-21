Переговоры Путина и Трампа на Аляске
21 августа 2025 в 09:42

«Работать надо»: Губерниев сравнил уровень жизни в России и Сингапуре

Губерниев заявил о более высоком уровне жизни в Сингапуре по сравнению с Россией

Уровень жизни в Сингапуре выше, чем в России, заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, вернувшись с чемпионата мира по водным видам спорта. По его словам, которые приводит портал «ВсеПроСпорт», это должно стимулировать россиян к развитию собственной экономики.

Мы были в Сингапуре на чемпионате мира по водным видам, могу сказать, что уровень жизни там выше, чем в России, как факт. Надо стремиться, чтобы экономика своей собственной страны росла, работать надо, вкладываться, — отметил он.

Комментатор также поддержал олимпийского призера Климента Колесникова, подтвердив, что жизнь в стране тяжелая, а пенсии невелики. Спортсмен в одном из недавних интервью заявил, что пловцы получают чуть более 100 тысяч рублей в месяц.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходил в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены выступали в нейтральном статусе. По итогам соревнований команда заняла четвертое место в общекомандном зачете, завоевав в сумме 18 наград.

Ранее Губерниев заявил, что ему стыдно за коллегу Александра Боярского. Тот посоветовал девушке-арбитру «заниматься своими делами на кухне», а не судить футбольный матч.

