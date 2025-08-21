В Подмосковье ищут хозяина для сиба-ину, хозяин которого погиб на СВО

В Электрогорске Московской области ищут семью, которая возьмет собаку породы сиба-ину, хозяин которой погиб в зоне СВО, передает REGIONS. Как сообщается, после пес по кличке Джем будет заниматься с психологом.

Джему 10 лет. Он жил и радовался жизни до тех пор, пока прежнего хозяина не стало — погиб в зоне специальной военной операции. С этого момента жизнь собаки перевернулась с ног на голову. Ведь ей не объяснишь, что владелец умер, она, вероятно думает, что ее предали, — говорится в сообщении зоозащитников.

До этого в Сети начали всплывать сообщения, что в Нижневартовске появился местный Хатико. Пес, оказавшийся домашним спаниелем, неделю ждал своего хозяина у дверей одного из МФЦ. Местные жители прозвали собаку Бубликом. В многофункциональном центре даже пытались покормить пса, однако тот отказывался от еды из-за стресса.