Россиянам раскрыли новые способы мошенников после блокировки мессенджеров ГУ МВД России предупредили, что аферисты переключились на международные вызовы

После ограничений на звонки в мессенджерах мошенники переключились на международные вызовы по сотовой связи, пишет «Петербург2» со ссылкой на ГУ МВД России по региону. Правоохранители зафиксировали быструю смену тактики злоумышленников.

В целях сохранения незаконных доходов злоумышленники возвращаются к отработанным методам, активизируя деятельность через традиционные каналы телефонной связи. Ключевой тенденцией стал значительный рост числа мошеннических звонков, совершаемых с международных номеров через стандартную сотовую связь.

По некоторым данным, число таких звонков выросло на 83%. Чтобы обойти блокировки, настроенные на отечественные номера, преступники активно скупают иностранные SIM-карты, в основном британские. В результате угроза для граждан никуда не исчезла, а лишь трансформировалась.

Ранее руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что мошенники активно используют платформы с бесплатными объявлениями для получения доступа к персональным данным и банковским счетам россиян. Преступники регистрируют аккаунты на подставных лиц.