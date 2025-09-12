Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 сентября 2025 в 11:23

Назван главный признак, по которому можно вычислить брачного афериста

Юрист Соловьев: брачные аферисты торопятся заключить официальный брак

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Брачные аферисты обычно стремятся как можно скорее вступить в официальный брак со своей жертвой, рассказал NEWS.ru заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. При этом они не брезгуют различными манипуляциями и методами обольщения, отметил он. По его словам, эти признаки — повод насторожиться и задуматься о честности партнера.

Мошенник будет стремиться максимально ускорить процесс вступления в официальный брак. Он будет использовать фразы, манипуляции, обещания скорейшего счастья. Самый главный прием — обольстить. «Хороший» брачный аферист делает все так, чтобы человек им все отдал добровольно, не понимая, что делает, на волне любви и страсти, — объяснил Соловьев.

Он привел пример из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев», когда Остап Бендер женился на мадам Грицацуевой на второй день после знакомства, чтобы умыкнуть у нее стул во время свадьбы.

Также юрист отметил, что перед знакомством брачные аферисты пару месяцев изучают жертву в соцсетях, стараются найти следы предыдущих отношений, выяснить, какие у человека паттерны, установки, и исходя из этого формируют схему обмана. После заключения брака они пытаются получить доступ к материальным активам партнера, а когда ценности заканчиваются, пропадают, отправляясь на поиски следующей жертвы.

Ранее юрист Дмитрий Кваша рассказал, что брачные аферисты норовят вступить в фиктивный брак, а после развода заявить, что взяли несколько кредитов, оплачивать которые должна бывшая супруга. По его словам, часто такие преступления сложно доказывать. Он отметил, что нередко мошенники переходят к прямым угрозам.

брак
мошенники
аферисты
любовь
обман
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт объяснил, почему Польша и Латвия закрыли границу с Белоруссией
В «Горбушкином дворе» устроили рейд с массовой конфискацией техники
В России столкнулись с «яичной» проблемой
В Швеции обсуждают размещение ядерного оружия США
Умер экс-администратор московского «Спартака» Александр Хаджи
Назван номер, под которым SHAMAN выступит на «Интервидении»
Япония смягчила рекомендации по поездкам в Россию
Стала известна очередность выступлений участников «Интервидения»
Раскрыт единственный эффективный способ уберечься от брачных аферистов
Глава ЦИК рассказала, сколько ветаранов СВО примет участие в выборах
День программиста: 256-й день года
Хранение урожая зимой: как сберечь овощи свежими до весны
Непомнящий назвал фаворита матча «Динамо» — «Спартак»
Названы условия, при которых можно уволиться без отработки
Российский голкипер продолжит карьеру в одном из клубов НХЛ
ФСБ пресекла многомиллионную рубку леса в заповеднике
Apple представит новые продукты до конца 2025 года
Прогулочный катер с шестью людьми перевернулся в Татарстане
Названа страна, откуда могли запустить 30 беспилотников по Санкт-Петербургу
Две школьницы поджарили зефир у Вечного огня и попали на видео
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.