Назван главный признак, по которому можно вычислить брачного афериста

Брачные аферисты обычно стремятся как можно скорее вступить в официальный брак со своей жертвой, рассказал NEWS.ru заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. При этом они не брезгуют различными манипуляциями и методами обольщения, отметил он. По его словам, эти признаки — повод насторожиться и задуматься о честности партнера.

Мошенник будет стремиться максимально ускорить процесс вступления в официальный брак. Он будет использовать фразы, манипуляции, обещания скорейшего счастья. Самый главный прием — обольстить. «Хороший» брачный аферист делает все так, чтобы человек им все отдал добровольно, не понимая, что делает, на волне любви и страсти, — объяснил Соловьев.

Он привел пример из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев», когда Остап Бендер женился на мадам Грицацуевой на второй день после знакомства, чтобы умыкнуть у нее стул во время свадьбы.

Также юрист отметил, что перед знакомством брачные аферисты пару месяцев изучают жертву в соцсетях, стараются найти следы предыдущих отношений, выяснить, какие у человека паттерны, установки, и исходя из этого формируют схему обмана. После заключения брака они пытаются получить доступ к материальным активам партнера, а когда ценности заканчиваются, пропадают, отправляясь на поиски следующей жертвы.

Ранее юрист Дмитрий Кваша рассказал, что брачные аферисты норовят вступить в фиктивный брак, а после развода заявить, что взяли несколько кредитов, оплачивать которые должна бывшая супруга. По его словам, часто такие преступления сложно доказывать. Он отметил, что нередко мошенники переходят к прямым угрозам.