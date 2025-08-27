Юрист описал самый распространенный вид брачного мошенничества

Брачные аферисты норовят вступить в фиктивный брак, а после развода заявить, что взяли несколько кредитов, оплачивать которые должна бывшая супруга, рассказал NEWS.ru юрист Дмитрий Кваша. По его словам, из-за этого часто такие преступления сложно доказывать. Он отметил, что нередко мошенники переходят к прямым угрозам.

Часто брачные мошенники оформляют официальный брак, затем стараются набрать кредитов, а после развода говорят, что их должен оплачивать бывший супруг, так как все имущество в официальном браке общее. Часто такие преступления доказывать трудно. Как правило, часто они расправой угрожают, если пострадавшая пойдет в полицию, — сказал Кваша.

По его словам, недавно к нему обратилась жительница Сочи. Ее муж набрал кредитов, взял у нее деньги на ремонт машины и скрылся. Всего он украл около 1,7 миллиона рублей.

Я начал его пробивать, оказалось, что у него две бывших жены, которые также пострадали от подобных действий, — прокомментировал Кваша.

