Стало известно, можно ли забрать ипотечную квартиру у жены Юрист Кваша: бывший супруг может требовать от жены компенсацию за ипотеку

Если бывшая жена взяла ипотеку до брака, а затем платежи вносит только ее супруг, при разводе он сможет потребовать у женщины компенсацию, заявил NEWS.ru юрист Дмитрий Кваша. По его словам, она может достигнуть половины от суммы всех затраченных средств. Он отметил, что порой экс-муж может претендовать на почти половину квартиры.

Возможно, женщина, которая брала ипотеку до брака, в последующем не работала и все дальнейшие платежи делал ее партнер. Тогда он вполне обоснованно может заявить в суде об этом. Если он скажет: скажет: «Моя бывшая супруга внесла первоначальный платеж 10%, а 90% квартиры оплатил я, значит, 45% квартиры должно принадлежать мне. Она не может мне сейчас всю эту сумму отдать, поэтому предлагаю поделить квартиру таким образом, что я ее забираю и компенсирую половину стоимости супруге», — пояснил Кваша.

Юрист подчеркнул, что в если квартира куплена в ипотеку одним из супругом до брака и будет доказано, что второй супруг вносил вклад в оплату ежемесячных платежей, она может быть признана совместно нажитым имуществом.

В большинстве случаев суд становится на сторону собственника квартиры. Но второй супруг при этом имеет право требовать компенсацию всех средств, что были им уплачены. То есть требовать не квартиру, а деньги. Однако ситуации бывают разные, — резюмировал Кваша.

Ранее стало известно, что через суд можно забрать имущество даже у сожителя. Однако в случае, если стороны состояли в официальных отношениях, их споры регулируются нормами Семейного кодекса.