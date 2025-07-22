Вместо победы раздел территории: Запад начал готовить Украину к ликвидации

Ни один из обсуждаемых сейчас на Западе сценариев окончания конфликта на Украине не предусматривает победы Киева и поражения России, сообщают польские СМИ. В частности, рассматриваются варианты раздела страны, то есть Киеву не оставляют никакой надежды на будущее. Какие сценарии рассматриваются на Западе, почему Варшава раньше отказывалась признать поражение Украины и что еще может скрываться за «прозрением» Польши — читайте в материале NEWS.ru.

Какое будущее предрекли Украине в Польше

Несмотря на самонадеянные заявления президента Украины Владимира Зеленского и военную помощь Запада, Киев в конфликте с Москвой уже проиграл, заявила польская газета Obserwator Finansowy. По ее мнению, сейчас руководству страны следует не вести речь о победе, а рассматривать варианты раздела ее территории. Для Украины, считает издание, был бы идеальным «корейский» вариант, при котором Россия забирает 20% страны, а вся остальная часть остается под контролем Запада. Однако, полагает газета, он тоже недоступен, потому что Украину, скорее всего, будут делить по «грузинскому» сценарию: и потерянные территории, и остальная Украина останутся под влиянием России.

Ранее польский политолог Конрад Ренкас спрогнозировал реакцию СМИ на победу России на Украине. Аналитик заявил, что любой исход конфликта, в том числе в пользу российской стороны, будет представлен как стратегическая победа Киева. Он выразил уверенность, что вся информация о поражениях ВСУ будет подвергаться цензуре. Эксперт назвал такой подход польских СМИ малоэффективным, так как большинство людей в стране не верят «в байку о скорой победе Киева».

Почему изменилось отношение Запада к Украине

Причиной европейского пессимизма в отношении Украины стало стремление президента США Дональда Трампа переложить финансирование на плечи стран ЕС, уверен депутат Госдумы Виталий Милонов. По словам парламентария, в Европе, и в Польше в частности, «любят побеждать чужими руками и чужими деньгами».

Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Сами поляки никогда никого не побеждали. Польша — это государство-лузер, оно всегда „огребало“ от всех в Европе. Всегда они были потерпевшими, пострадавшими. А когда еще за это платить надо!.. Я уверен, что поляки, когда им прекратят давать субсидии на беглецов из Украины, выгонят их от себя», — заявил депутат в беседе с NEWS.ru.

На что рассчитывала Европа по итогам конфликта на Украине

Европа никогда не рассматривала сценарии победы Украины, убежден политтехнолог Михаил Павлив.

«На сегодняшний день понятно, что никаких шансов у Украины нет не только выйти к границам 1991 года, перевернуть реальность, но и даже говорить о каких-то линиях разграничения 2022 года. Больше того, всерьез обсуждается в случае продолжения полномасштабных военных действий где-нибудь в зимний или весенний период переход на план Б, то есть отход украинской армии по линии Днепра или, может быть, отход даже из южных областей, Николаевской, Одесской, с целью сократить периметр обороны, чтобы не рухнул фронт», — рассказал он NEWS.ru.

Но, подчеркнул он, это не означает, что европейцы отказались от идеи нанести экзистенциальный урон России — надломить ее экономику санкциями, нанести удар по углеводородному экспорту и при помощи диверсий раскачивать внутриполитическую ситуацию в стране.

«А Украина в этом смысле только живой щит, только инструмент для затягивания ситуации и оказания давления на Россию», — добавил эксперт.

Чем еще могут объясняться сообщения о распаде Украины

Подобные публикации на самом деле являются частью информационной войны, направленной против России, уверен доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев. По его словам, они не означают, что Варшава признает поражение Украины.

ВС Украины Фото: Социальные сети

«Польша ведет против нас информационную войну и специально запутывает такими публикациями. Наш многовековой противник, используя средства массовой информации, вводит нас в заблуждение. К сожалению, мы никак не можем извлечь пользу для себя из сложных отношений Польши и Украины, потому что русофобия является основой польского политического сознания. Бандеровская Украина — это „малое зло“, которое Польша должна поддержать против „зла большого“, коим для Варшавы является Россия. Всем советую: не ведитесь на информационную разводку противника», — заявил он NEWS.ru.

Читайте также:

Раскол в Европе: союзники Трампа отказались платить за оружие США для ВСУ

Хотят натравить Трампа на Россию: раскрыли подлый план британцев по Украине

Паника в Киеве: «Кинжалы» и «Герани» стерли в труху склады с оружием ВСУ