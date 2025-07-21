Генсек НАТО сказал Европе, где ей стоит закупать оружие для Украины Рютте: европейские страны должны закупать оружие для Украины у США

Европейские страны должны закупать американское оружие для военной помощи Украине, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе заседания контактной группы, передает пресс-служба Североатлантического альянса. Прежде генсек объединения обещал Соединенным Штатам, что Европа «найдет деньги» на оплату американского оружия для Киева.

Обращаясь к министрам обороны, принявшим участие во встрече, генсек особо выделил инициативу, которую он и президент США Дональд Трамп объявили на прошлой неделе, направленную на усиление поддержки Украины путем предоставления американского оружия за счет инвестиций союзников в Европе и Канаде, — сказано в пресс-релизе.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что поставка зенитных систем Patriot Украине займет месяцы после заключения договора с США. Он подтвердил, что Киев испытывает в них острую потребность, но призвал не обольщаться насчет сроков. Решение о передаче конкретной системы еще не принято окончательно, так как на это уйдут дни или недели.

Тем временем пресс-служба Белого дома информировала, что США введут против России и ее торговых партнеров пошлины в размере 100% в случае, если по конфликту на Украине не будет достигнута договоренность. Трамп во время встречи с Рютте отмечал, что РФ и ее контрагентам также грозят вторичные санкции, если сделка не будет заключена в течение 50 дней.