12 сентября 2025 в 13:17

Новая Зеландия снизила лимит цен на российскую нефть

Новая Зеландия снизила предельную цену на российскую нефть до $47,6

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Новая Зеландия установила новый потолок цен на российскую нефть, который снизился до $47,6 (4 068 рублей) за баррель, сообщается на официальном сайте МИД страны. Ранее стоимость составляла $60 (5 139 рублей).

Внесены изменения: снижение предельной цены на сырую нефть российского происхождения <...> с $60 за баррель до $47,60, — говорится в сообщении.

Новозеландские власти также ввели санкции в отношении 11 физических и восьми юридических лиц из России. В этот список попали «субъекты, причастные к поставкам химического оружия, распространению дезинформации и использованию альтернативных платежных систем для обхода санкций».

Ранее правительство Японии отменило потолок цен на нефть проекта «Сахалин-2». Новая предельная цена составила $47,8 (4 094 рублей) за баррель, ранее была $60. Импорт нефти по ценам выше лимита и операции с капиталом при морской транспортировке требуют разрешений.

До этого правительство Канады снизило предельную цену на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель. Новые ограничения не затронут перевозчиков, погрузивших нефть на суда и планирующих ее доставку в течение 45 дней. Решение направлено на ограничение финансовых потоков России и уменьшение доходов ее нефтяного сектора, сохраняя стабильность глобальных энергетических рынков.

