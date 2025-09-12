Празднование Дня города в Москве
12 сентября 2025 в 13:13

Юрист рассказал, как брачные мошенники доводят жертв до суицида

Юрист Соловьев: брачные аферисты способны довести жертв до суицида

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Брачные аферисты способны довести свою жертву до самоубийства, рассказал в беседе с NEWS.ru заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. По его словам, они могут заставить своих «возлюбленных» брать кредиты якобы для того, чтобы вложить деньги в инвестиционные проекты и в будущем заработать. Однако после этого они бросают человека в долгах, а тот не может их погасить.

Бывает, брачные мошенники переходят грани закона. Выстроить такую стратегию не сложно, тем более, если у человека депрессия. Есть несколько случаев, когда «невесты» убеждали мужчин брать большие кредиты якобы для вложения во всякие инвестиционные проекты, уговаривали продать квартиру, после чего человек оставался в долгах. Он не мог их погасить и предпочитал уйти из жизни, — рассказал Соловьев.

Ранее Соловьев объяснил, что в арсенале телефонных мошенников есть несколько вариантов работы с жертвами, среди них — методы нейролингвистического программирования. Сначала, по его словам, аферисты стараются вызвать доверие, сообщая человеку личные сведения о нем. Эту информацию обычно довольно просто найти в социальных сетях, отметил юрист.

брак
аферисты
мошенники
любовь
самоубийства
Степанида Королева
С. Королева
