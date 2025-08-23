Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 19:17

Небо над Казанью ограничили для пассажирских авиарейсов

В аэропорту Казани временно ограничили прием и выпуск самолетов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Казани введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По данным источника, ограничения связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Казань. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Ранее в аэропорту Пензы ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Кореняко подтвердил введение этих мер. Однако сроки и другие подробности раскрывать не стал.

Вместе с тем в петербургском аэропорту Пулково задержали около 60 рейсов из-за ограничений на полеты. Были приостановлены вылеты 29 рейсов, отложены 30 бортов, отменены три рейса, включая международные направления в Баку, Ереван, Санью и Батуми.

До этого польский аэропорт Люблин стал новым хабом для поставок западного оружия Украине. Воздушная гавань уже приняла 590 грузовых рейсов, 17% из которых перевозили вооружение. Прежде 90% военных поставок принимал аэропорт Жешува.

ограничения
Росавиация
аэропорты
Казань
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров напомнил об опыте покойного Вышинского в «украинских застенках»
Деградация элит в Европе, жесткий ультиматум Киеву, бабье лето: что дальше
Памятная служба по Дугиной собрала десятки человек в Париже
Структурные подразделения Ленобласти перевели в режим повышенной готовности
«Огромный придаток»: в ФРГ объяснили, почему мир в Европе невозможен без РФ
Стало известно, почему Зеленский не хочет завершения конфликта
Операция по спасению альпинистки Наговицыной завершена
Раскрыто, что написала жена Эрдогана супруге Трампа из-за детей Палестины
В деле о гибели футболиста Ерошевича появилась новая деталь
Стало известно, почему Трамп молчит о подрыве «Северных потоков»
В аэропорту Кирова введены новые правила для авиарейсов
Полина Диброва показала фото в бикини на яхте
Новый «Склифосовский», написание книги, юбилей: как живет Максим Аверин
Мопедист подорвался на сброшенном с украинского дрона взрывном устройстве
Небо над Казанью ограничили для пассажирских авиарейсов
Стало известно, зачем мобилизованные массово устраивают провокации в ВСУ
Пользователи Сети подозревают, что Криштиану Роналду сменил религию
На Западе назвали сумму трат на восстановление Украины
Маркарян спрятался в багажнике во время задержания
Роналду установил исторический рекорд
Дальше
Самое популярное
Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!
Общество

Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»
Общество

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»

Сеем в зиму, в апреле уже цветет! Многолетник с самыми красивыми цветами
Общество

Сеем в зиму, в апреле уже цветет! Многолетник с самыми красивыми цветами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.