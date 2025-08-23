Небо над Казанью ограничили для пассажирских авиарейсов В аэропорту Казани временно ограничили прием и выпуск самолетов

В аэропорту Казани введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По данным источника, ограничения связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Казань. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Ранее в аэропорту Пензы ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Кореняко подтвердил введение этих мер. Однако сроки и другие подробности раскрывать не стал.

Вместе с тем в петербургском аэропорту Пулково задержали около 60 рейсов из-за ограничений на полеты. Были приостановлены вылеты 29 рейсов, отложены 30 бортов, отменены три рейса, включая международные направления в Баку, Ереван, Санью и Батуми.

До этого польский аэропорт Люблин стал новым хабом для поставок западного оружия Украине. Воздушная гавань уже приняла 590 грузовых рейсов, 17% из которых перевозили вооружение. Прежде 90% военных поставок принимал аэропорт Жешува.