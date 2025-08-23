Мерц оценил прогресс урегулирования конфликта на Украине

Для достижения мира на Украине требуется терпение, а сам процесс является довольно сложной задачей, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. По его словам, если провести аналогию, то на десятикилометровой дистанции на пути к мирному соглашению сейчас якобы удалось преодолеть лишь первые 200 метров, передает ТАСС.

Никто не должен говорить сегодня, что мы обсуждаем только поставки оружия. <…> Мы сделали первые шаги. Но позвольте мне привести аналогию: мы находимся на десятикилометровом участке и, возможно, преодолели первые 200 метров, — полагает Мерц.

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что власти ФРГ под руководством Мерца интенсивно готовятся к возможному полномасштабному конфликту с РФ. Дипломат охарактеризовал эти приготовления как крайне опасные и заявил, что Москва относится к данной ситуации с максимальной серьезностью.

Кроме того, лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт» призвала канцлера официально отказаться от планов отправки германских военных на Украину. Накануне встречи европейских лидеров с главой США Дональдом Трампом политик заявила, что рассчитывать на согласие России по вопросу размещения войск НАТО для поддержки Киева не следует.