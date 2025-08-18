Переговоры Путина и Трампа на Аляске
В Германии призвали Мерца отказаться от одной идеи по Украине

Политик Вагенкнехт призвала Мерца отказаться от ввода немецких войск на Украину

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Глава германской партии «Союз Сары Вагенкнехт» Сара Вагенкнехт на фоне предстоящего совещания европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом призвала канцлера ФРГ Фридриха Мерца объявить об окончательном отказе от идеи ввода немецких войск на Украину. В интервью агентству DPA политик также подчеркнула, что не стоит надеяться на согласие России на отправку войск НАТО для помощи Киеву.

В случае конфликта Германия немедленно стала бы стороной в войне, чего канцлер допустить не может, — отметила Вагенкнехт.

Ранее сопредседатель правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявляла, что обеспечение Украине гарантий безопасности НАТО со стороны Германии фактически означает присутствие немецких военнослужащих на территории страны. По ее мнению, этим Мерц делает страну потенциальной мишенью.

Ранее Вайдель прокомментировала встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. По ее мнению, тот факт, что саммит прошел без участия европейских лидеров, говорит об уходе ФРГ на «политическую обочину».

