В Госдуме раскрыли причину отказа въезда в Польшу фигуристке Нехаевой

Фигуристку Марию Нехаеву, выступающую за сборную Израиля, не пустили в Польшу из-за российской фамилии, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в комментарии порталу «ВсеПроСпорт». По его словам, причиной инцидента также стало происхождение спортсменки.

Ключевое в этом происшествии то, что она уже бывшая российская спортсменка. <...> Основная причина того, что у нее возникли проблемы на границе в Польше, — это то, что она родилась и выросла в России. Очевидно, что польских пограничников возмутили и возбудили ее российские имя и фамилия, — поделился Свищев.

Депутат подчеркнул, что смена спортивного гражданства не защищает от дискриминации на международных турнирах. Он также отметил, что негативное отношение к россиянам и бывшим гражданам страны встречается в разных странах, в том числе там, где спортсмены планируют продолжать карьеру.

Ранее польские пограничные службы отказали во въезде в страну Нехаевой при ее попытке добраться до Риги через Варшаву для участия в этапе Гран-при среди юниоров. Спортсменку задержали на три часа с изъятием паспорта, после чего официально отказали во въезде.