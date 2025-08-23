Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 21:10

В Госдуме раскрыли причину отказа въезда в Польшу фигуристке Нехаевой

Депутат Свищев: фигуристку Нехаеву не пустили в Польшу из-за фамилии

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Фигуристку Марию Нехаеву, выступающую за сборную Израиля, не пустили в Польшу из-за российской фамилии, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в комментарии порталу «ВсеПроСпорт». По его словам, причиной инцидента также стало происхождение спортсменки.

Ключевое в этом происшествии то, что она уже бывшая российская спортсменка. <...> Основная причина того, что у нее возникли проблемы на границе в Польше, — это то, что она родилась и выросла в России. Очевидно, что польских пограничников возмутили и возбудили ее российские имя и фамилия, — поделился Свищев.

Депутат подчеркнул, что смена спортивного гражданства не защищает от дискриминации на международных турнирах. Он также отметил, что негативное отношение к россиянам и бывшим гражданам страны встречается в разных странах, в том числе там, где спортсмены планируют продолжать карьеру.

Ранее польские пограничные службы отказали во въезде в страну Нехаевой при ее попытке добраться до Риги через Варшаву для участия в этапе Гран-при среди юниоров. Спортсменку задержали на три часа с изъятием паспорта, после чего официально отказали во въезде.

спортсмены
Польша
Госдума
гражданство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Более 30 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в «Пулково»
Семья мобилизованного в ВСУ получила страшную весть через полгода неведения
Россиянки обновили рекорд Европы на юниорском ЧМ по плаванию
Мерц оценил прогресс урегулирования конфликта на Украине
Президент Республики Сербской предложил кандидатуру нового премьера
Аэропорты Шереметьево и Донское частично приостановили работу
В Госдуме раскрыли причину отказа въезда в Польшу фигуристке Нехаевой
Момент уничтожения украинского дрона над Петербургом попал на видео
Турция может отправить военных на Украину
Одно решение командования приговорило раненых бойцов ВСУ к смерти
Раскрылась правда о дезертирстве в рядах ВСУ
Жители Мордовии массово пожаловались на отсутствие мобильного интернета
Силы ПВО отразили новую безуспешную атаку ВСУ на Москву
Еще один российский аэропорт перестал принимать самолеты
Стало известно о последствиях атаки БПЛА на Петербург
В Италии дали оценку обвинениям диверсанту за подрыв «Северных потоков»
Стало известно, сколько человек покинуло Двуречную в Харьковской области
РЖД ввела в график 31 поезд, задержанный в Ростовской области
Новая волна телефонного мошенничества захлестнула Россию
Маринованные огурцы по-болгарски: готовим сладкую хрустящую закуску
Дальше
Самое популярное
Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!
Общество

Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»
Общество

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»

Сеем в зиму, в апреле уже цветет! Многолетник с самыми красивыми цветами
Общество

Сеем в зиму, в апреле уже цветет! Многолетник с самыми красивыми цветами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.