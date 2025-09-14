Стало известно, что нужно детям мигрантов для прохождения тестов Рособрнадзор: тесты для детей мигрантов отвечают нужному уровню русского языка

Министерство просвещения России утвердило строгие правила тестов для детей мигрантов, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре. Все задания соответствуют утвержденным образовательным стандартам. Ведомство также установило перечень документов, необходимых при приеме в школу.

Диагностические материалы для проведения тестирования разрабатываются в строгом соответствии с уровнем знания русского языка, — говорится в сообщении Рособрнадзора.

Ранее сообщалось, что более 87% детей мигрантов, проживающих в России, не могут быть зачислены в школы. С 1 апреля 2025 года для обеспечения качественного образовательного процесса для несовершеннолетних введен специальный экзамен, проверяющий уровень подготовки. Всего за апрель — август в школы были поданы документы на 23 616 детей мигрантов. При этом, полный комплект бумаг был лишь у 8223 несовершеннолетних.

До этого Совет Федерации на очередном заседании утвердил законопроект, который освобождает часть иностранных работников от обязательной сдачи экзаменов по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ. Речь идет о мигрантах, прибывающих в РФ в рамках установленных квот.