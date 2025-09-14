В Госдуме предложили изменить программы для земских медиков

Российские власти должны проиндексировать выплаты по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер», заявил РИА Новости лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов. Он также выступил с инициативой расширить их действие на более крупные населенные пункты для решения кадрового дефицита.

Политик отметил, что размер выплат не менялся с момента запуска программ в 2012 году. Кроме того, сейчас они действуют только в поселениях с численностью до 50 тысяч человек. Миронов считает, что расширение лимита до 100 тысяч жителей поможет привлечь больше специалистов в малые города, где остро ощущается нехватка врачей и фельдшеров.

В настоящее время программа предусматривает выплату в 1 млн рублей для врачей и 500 тыс. рублей для фельдшеров, которые обязаны отработать на селе не менее пяти лет. Повышенные коэффициенты действуют для труднодоступных регионов, Дальнего Востока, Арктики и новых территорий.

Ранее заместитель главы Министерства науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев заявил, что ведомство оценит эффективность системы отработки после университетов на примере медиков. Ведомство выяснит, нужно ли распространять данную практику на другие направления подготовки, кроме медицинского.