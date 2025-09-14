Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 сентября 2025 в 03:23

В Госдуме предложили изменить программы для земских медиков

Миронов: выплаты для земских медиков пора проиндексировать

Фото: Viktor Chernov/Russian Look

Российские власти должны проиндексировать выплаты по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер», заявил РИА Новости лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов. Он также выступил с инициативой расширить их действие на более крупные населенные пункты для решения кадрового дефицита.

Политик отметил, что размер выплат не менялся с момента запуска программ в 2012 году. Кроме того, сейчас они действуют только в поселениях с численностью до 50 тысяч человек. Миронов считает, что расширение лимита до 100 тысяч жителей поможет привлечь больше специалистов в малые города, где остро ощущается нехватка врачей и фельдшеров.

В настоящее время программа предусматривает выплату в 1 млн рублей для врачей и 500 тыс. рублей для фельдшеров, которые обязаны отработать на селе не менее пяти лет. Повышенные коэффициенты действуют для труднодоступных регионов, Дальнего Востока, Арктики и новых территорий.

Ранее заместитель главы Министерства науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев заявил, что ведомство оценит эффективность системы отработки после университетов на примере медиков. Ведомство выяснит, нужно ли распространять данную практику на другие направления подготовки, кроме медицинского.

Госдума
медики
выплаты
Сергей Миронов
