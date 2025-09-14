Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 сентября 2025 в 03:00

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 14 сентября, власть облаков

Прогноз пыльцы на 14 сентября 2025 года Прогноз пыльцы на 14 сентября 2025 года Фото: Shutterstock/FOTODOM

Воскресный день приносит перемены в небе, но не в аллергенном фоне столицы. Облачная погода создает комфортные условия для переноса главного раздражителя. Поменялся ли сейчас уровень пыльцы полыни или амброзии? Читайте далее.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Последний день недели, 14 сентября, продолжает радовать теплой погодой. Правда, яркого солнца ждать не приходится. Хоть температура и поднимется до +21 °C, но по-настоящему летним день не будет. Раннее утро порадует ясным небом, однако уже к середине дня его сменят плотные облака, которые продержатся до вечера. Осадков не ожидается, но высокая влажность может повлиять на самочувствие метеочувствительных людей.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 14 сентября

Пыльца сорняков сегодня держится на низком уровне — уже который день подряд. Зато если надумаете поехать на юг в эти дни, то будьте осторожны: там амброзия точно бушует. Рекомендуем обязательно прихватить с собой необходимые лекарства!

С грибками все по-прежнему, то есть не радужно. Погода не самая хорошая для их спор, но кладоспориум никак не сдает позиций: его в Москве много, в районе 700 единиц на кубометр. Альтернарии, вечной спутницы этого вредного аллергена, в то же время довольно мало.

В общем и целом уровень пыльцы классических аллергенов в воздухе в эти дни не так опасен. Но это не значит, что стоит махнуть рукой на рекомендации врача и отказаться от лекарств! Помните, что любые мониторинги весьма условны, так как не оценивают уровень пыльцы по всей Москве, а измеряют ее в какой-то конкретной точке. Поэтому вполне может быть, что в вашем районе полыни больше, чем, например, в том, где установлена специальная ловушка. Держите это в голове и всегда соблюдайте осторожность.

День города в Москве в 2025 году: афиша мероприятий и история праздника в отдельном большом материале на нашем сайте.

