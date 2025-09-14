«Непонятные обстоятельства»: задержанный оператор ORF сбежал от ТЦК

Оператор австрийской телерадиокомпании ORF, задержанный на Украине, сумел бежать из здания территориального центра комплектования (ТЦК), сообщил телеканал OE24 со ссылкой на заявление руководителя бюро ORF в Киеве Кристиана Вершютца. Инцидент произошел при невыясненных обстоятельствах во время процедуры мобилизации.

При не совсем понятных для меня обстоятельствах оператору и его супруге вчера просто удалось сесть в машину и уехать от этого здания или этой мобильной комиссии по мобилизации, — сообщил Вершютц телеканалу.

После побега пара провела ночь в автомобиле в лесной местности, опасаясь повторного задержания. Позже к ним присоединился адвокат, который обеспечил безопасную транспортировку в Киев.

Как отмечают австрийские СМИ, задержанному оператору 53 года, и в 2022 году он добровольно служил в украинской армии, где получил ранение. ORF потребовала от украинских властей немедленного освобождения сотрудника и разъяснений относительно причин его задержания. Телерадиокомпания выразила благодарность МИД Австрии и посольству в Киеве за содействие в разрешении инцидента.

Ранее сообщалось, что известный украинский священник и православный блогер Андрей Шиманович был задержан при попытке оказать сопротивление сотрудникам территориального центра комплектования. Его остановили на улице в Черкассах и потребовали предъявить документы.