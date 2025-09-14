Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
14 сентября 2025 в 03:48

Раскрыта стадия подготовки работы новой космической станции РФ

Роскосмос: прорабатываются параметры развертывания новой российской МКС

МКС МКС Фото: Роскосмос

Роскосмос продолжает прорабатывать концепцию новой национальной орбитальной станции (РОС), сообщил РИА Новости спецпредставитель главы государства по международному космическому сотрудничеству Сергей Крикалев. По его словам, ключевым вопросом остается выбор оптимальной орбиты для ее развертывания.

Внутри корпорации идут активные дискуссии, продолжил Крикалев. Специалисты решают, как наиболее эффективно организовать процесс создания станции.

Мы сами сейчас обсуждаем варианты, как наиболее эффективно разворачивать станцию. Сейчас пока решения еще не приняты, — сказал спецпредставитель.

Планируется, что первый модуль РОС отправится на орбиту уже в декабре 2027 года. Вслед за ним до 2032 года будут запущены еще пять элементов, включая два целевых. Новая станция станет логическим продолжением российской пилотируемой программы после завершения эксплуатации МКС. Партнеры по станции договорились работать до 2030 года, Россия гарантировала работу своего сегмента до 2028 года.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация планирует осуществить семь автоматических миссий к Луне в рамках федерального проекта «Космическая наука». Как сообщил научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый, реализация данной программы запланирована на период до 2036 года и исключает пилотируемые экспедиции.

космос
МКС
Орбита
наука
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России прорвали оборону ВСУ в Запорожье
«Заколочено-зазамочено»: смерть Лагачева «связали» с сербской загадкой
Российский регион за час атаковали десятки БПЛА
«Виновен в геноциде русских»: кем был Дудаев, которым восхищается Пугачева
В Петербурге озвучили, как изменится демографическая ситуация в городе
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.