Раскрыта стадия подготовки работы новой космической станции РФ

Роскосмос продолжает прорабатывать концепцию новой национальной орбитальной станции (РОС), сообщил РИА Новости спецпредставитель главы государства по международному космическому сотрудничеству Сергей Крикалев. По его словам, ключевым вопросом остается выбор оптимальной орбиты для ее развертывания.

Внутри корпорации идут активные дискуссии, продолжил Крикалев. Специалисты решают, как наиболее эффективно организовать процесс создания станции.

Мы сами сейчас обсуждаем варианты, как наиболее эффективно разворачивать станцию. Сейчас пока решения еще не приняты, — сказал спецпредставитель.

Планируется, что первый модуль РОС отправится на орбиту уже в декабре 2027 года. Вслед за ним до 2032 года будут запущены еще пять элементов, включая два целевых. Новая станция станет логическим продолжением российской пилотируемой программы после завершения эксплуатации МКС. Партнеры по станции договорились работать до 2030 года, Россия гарантировала работу своего сегмента до 2028 года.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация планирует осуществить семь автоматических миссий к Луне в рамках федерального проекта «Космическая наука». Как сообщил научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый, реализация данной программы запланирована на период до 2036 года и исключает пилотируемые экспедиции.