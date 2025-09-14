«Полный упадок»: ФРГ уличили в отставании от РФ и КНР в робототехнике

«Полный упадок»: ФРГ уличили в отставании от РФ и КНР в робототехнике BZ: Германия катастрофически отстает от России и Китая в развитии робототехники

Германия значительно уступает ведущим странам в области внедрения сервисных роботов, особенно в сфере доставки, пишет Berliner Zeitung. По его данным, Китай, Россия и США активно используют роботов-курьеров, а ФРГ сталкивается с системными проблемами, препятствующими развитию этой отрасли.

Эксперты отмечают, что в Германии отсутствует федеральное законодательство, регулирующее коммерческое использование роботов-доставщиков. Это ограничивает их применение лишь исследовательскими проектами. Кроме того, частые перебои со связью в регионах делают невозможным надежную работу автономных систем доставки.

Эти примеры еще раз показывают, почему не утихают споры об экономическом упадке Германии: в то время как Китай и США осваивают новые ведущие рынки, Германия застряла между регулированием, зонами отсутствия связи и проблемами менталитета, — указано в сообщении.

Предприниматель Дэвид Регер считает, что немецкий менталитет также играет важную роль — население принимает только идеально отработанные инновации. В Министерстве транспорта Германии признают, что робототехника и искусственный интеллект являются перспективным направлением, способным удовлетворить растущие потребности общества.

Однако без решения системных проблем страна рискует упустить новый рынок. Он, по прогнозам, превзойдет по объему автомобильную промышленность и производство смартфонов вместе взятые.

Ранее сообщалось, что команда школьников из Нижнего Новгорода завоевала бронзовые медали на крупнейшем Международном чемпионате по робототехнике. Ребята отличились в соревнованиях TechnoXian World Cup 9.0, проходивших в индийском городе Нойда.