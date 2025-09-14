Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
14 сентября 2025 в 03:22

«Полный упадок»: ФРГ уличили в отставании от РФ и КНР в робототехнике

BZ: Германия катастрофически отстает от России и Китая в развитии робототехники

Фото: Chen Bin/Xinhua/Global Look Press

Германия значительно уступает ведущим странам в области внедрения сервисных роботов, особенно в сфере доставки, пишет Berliner Zeitung. По его данным, Китай, Россия и США активно используют роботов-курьеров, а ФРГ сталкивается с системными проблемами, препятствующими развитию этой отрасли.

Эксперты отмечают, что в Германии отсутствует федеральное законодательство, регулирующее коммерческое использование роботов-доставщиков. Это ограничивает их применение лишь исследовательскими проектами. Кроме того, частые перебои со связью в регионах делают невозможным надежную работу автономных систем доставки.

Эти примеры еще раз показывают, почему не утихают споры об экономическом упадке Германии: в то время как Китай и США осваивают новые ведущие рынки, Германия застряла между регулированием, зонами отсутствия связи и проблемами менталитета, — указано в сообщении.

Предприниматель Дэвид Регер считает, что немецкий менталитет также играет важную роль — население принимает только идеально отработанные инновации. В Министерстве транспорта Германии признают, что робототехника и искусственный интеллект являются перспективным направлением, способным удовлетворить растущие потребности общества.

Однако без решения системных проблем страна рискует упустить новый рынок. Он, по прогнозам, превзойдет по объему автомобильную промышленность и производство смартфонов вместе взятые.

Ранее сообщалось, что команда школьников из Нижнего Новгорода завоевала бронзовые медали на крупнейшем Международном чемпионате по робототехнике. Ребята отличились в соревнованиях TechnoXian World Cup 9.0, проходивших в индийском городе Нойда.

Германия
отставание
роботы
развитие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России прорвали оборону ВСУ в Запорожье
«Заколочено-зазамочено»: смерть Лагачева «связали» с сербской загадкой
Российский регион за час атаковали десятки БПЛА
«Виновен в геноциде русских»: кем был Дудаев, которым восхищается Пугачева
В Петербурге озвучили, как изменится демографическая ситуация в городе
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.