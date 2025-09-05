Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 17:41

Российские школьники вошли в тройку сильнейших в мире по робототехнике

Нижегородские школьники завоевали бронзовые медали на чемпионате в Индии

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Команда школьников из Нижнего Новгорода завоевала бронзовые медали на крупнейшем международном чемпионате по робототехнике, сообщило издание Pravda-nn.ru со ссылкой на мэра города Юрий Шалабаев. Отмечается, что ребята отличились в соревнованиях TechnoXian World Cup 9.0, проходивших в индийском городе Нойда.

Поздравляю учеников, педагогов и всех, кто вкладывает знания и душу в развитие наших юных чемпионов! Молодцы, не останавливайтесь на достигнутом! — заявил Юрий Шалабаев.

Вице-президент Федерации шахмат РФ Сергей Смагин ранее рассказал, что девятилетний шахматист-рекордсмен из России Роман Шогджиев играл партию даже с Анатолием Карповым. Он подчеркнул, что впервые встретил юного спортсмена три года назад на одном из праздников Московского спорта в «Лужниках». По его словам, уже тогда было видно, что мальчик великолепно соображает.

