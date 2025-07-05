На российских медиках протестируют систему отработки после вуза Минобрнауки оценит эффективность отработки после вуза на примере медиков

Министерство науки и высшего образования России оценит эффективность системы отработки после университетов на примере медиков, заявил заместитель главы ведомства Дмитрий Афанасьев. Таким образом министерство поддержало соответствующую инициативу Минздрава. По словам Афанасьева, которые приводит ТАСС, Минобрнауки выяснит, нужно ли распространять данную практику на другие направления подготовки, кроме медицинского.

Мы поддержали инициативу Министерства здравоохранения по выработке механизма, который будет способствовать закреплению молодых специалистов на местах. Надо, чтобы он начал работать. И тогда, в случае успеха и поддержки, можно думать о каких-то других отраслях, — сказал замминистра.

Афанасьев напомнил, что сегодня данная мера затрагивает только сферы медицины. Однако он не исключил, что проект начнут «тиражировать», если появится работающий механизм, а также будет обеспечена привлекательность рабочего места.

Ранее Минздрав представил новую версию законопроекта, посвященного работе выпускников-медиков. В ведомстве предложили не допускать к работе врачей, которые не прошли периодическую аккредитацию и не имеют трехлетнего стажа в госклиниках.