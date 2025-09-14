Трамп запросил у конгресса миллионы на безопасность чиновников Bloomberg: Трамп попросил выделить на охрану федеральных чиновников $58 млн

Администрация президента США Дональда Трампа направила в конгресс срочный запрос на выделение $58 млн, сообщил Bloomberg неназванный чиновник из Белого дома. Эти средства пойдут на усиления мер безопасности сотрудников федеральных органов власти. Поводом для инициативы стало недавнее убийство консервативного активиста.

Согласно информации агентства, запрос был озвучен на фоне приближающейся даты утверждения бюджета — до 30 сентября. Белый дом также поддержал идею о дополнительном финансировании защиты для самих законодателей. Однако окончательное решение по этому вопросу оставил на усмотрение Конгресса.

Инцидент с убийством активиста-демократа Чарли Кирка произошел 10 сентября в Юте: стрелок открыл огонь с 800 метров, ранив выступавшего мужчину в шею. Президент Трамп подписал указ о смертной казни для преступника. Флаги США будут приспущены до 14 сентября в знак скорби по погибшему Кирку.

Позже ФБР обнародовало видеозапись побега подозреваемого в убийстве американского активиста Кирка. На кадрах видно, как человек в темной одежде покидает место происшествия после стрельбы. Подозреваемый, возможно, студент.