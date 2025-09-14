Празднование Дня города в Москве
14 сентября 2025 в 02:35

Школы для болеющих более трех недель учеников могут появиться в России

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о госпитальных школах

Депутаты Государственной думы совместно с профильными министерствами готовят к внесению законопроект, регулирующий деятельность госпитальных школ, сообщила в беседе с РИА Новости первый заместитель председателя комитета ГД по защите семьи Татьяна Буцкая. Инициатива направлена на создание единых федеральных стандартов для образовательных учреждений при медицинских стационарах.

Законопроект предусматривает правовые основы организации учебного процесса для детей, находящихся на длительном лечении. Как уточнила парламентарий, госпитальные школы предназначены для пациентов, которые проводят в больнице более 21 дня. В настоящее время такие школы уже работают во многих регионах, но их деятельность требует системного регулирования.

Государство гарантирует каждому ребенку бесплатное школьное образование, и деньги на это выделены. Следовательно, при наличии финансирования ключевым становится вопрос о том, как обеспечить не только открытие таких школ, но и их постоянную и эффективную работу, — сказала Буцкая.

По данным депутата, ежегодно в российских медицинских учреждениях проходят лечение около шести млн детей, из которых 400 тыс. нуждаются в длительной госпитализации. Для многих из них обучение становится важным элементом реабилитации и социальной адаптации. Разработка законопроекта ведется при участии Министерства здравоохранения и Министерства просвещения РФ.

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов рассказал, что школьники должны тратить на выполнение домашнего задания по всем предметам максимум 3,5 часа. По его словам, это единое время, утвержденное ведомством.

