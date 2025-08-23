Президент Республики Сербской предложил кандидатуру нового премьера

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик, несмотря на судебный приговор в свой адрес, предложил новую кандидатуру на пост премьер-министра, говорится в сообщении на его официальном сайте. Им стал бывший глава Минсельхоза Саво Минич. Это решение следует за отставкой предыдущего главы правительства Радована Вишковича.

Народная скупщина (парламент) РС БиГ в пятницу большинством голосов приняла отставку правительства экс-премьера. Вскоре после этого Додик воспользовался своими полномочиями и выдвинул кандидатуру Минича для формирования нового кабинета министров.

Президент РС Милорад Додик на основании полномочий <…> предложил сегодня народной скупщине РС кандидата на пост председателя правительства Республики Сербской господина Саву Минича из города Шамац, — говорится в сообщении на сайте президента.

Это назначение произошло на фоне обострения отношений между боснийскими сербами и центральными властями БиГ. Суд в Сараеве ранее заочно приговорил самого Додика к тюремному сроку, однако это решение было осуждено лидерами РС и оставлено без последствий.

До этого в МИД РФ указали, что глубоко разочарованы решением апелляционного суда Боснии и Герцеговины в отношении Додика. Москва считает уголовное дело против президента Республики Сербской сфабрикованным и политически мотивированным.