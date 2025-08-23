Россиянки обновили рекорд Европы на юниорском ЧМ по плаванию

Переговоры Путина и Трампа на Аляске
23 августа 2025 в 21:36

Российские пловчихи завоевали серебряные медали в эстафете 4х100 метров вольным стилем на чемпионате мира среди юниоров в Румынии, передает ТАСС. Команда в составе Киры Манохиной, Марии Полещук, Алисы Захаровой и Миланы Степановой показала результат 3 минуты 37,87 секунды и установила юниорский рекорд Европы.

Победу в дисциплине одержала сборная США с мировым юниорским рекордом — 3 минуты 35,53 секунды. Прежде лучшим результатом считалось достижение канадской команды 2017 года — 3:36:19.

Отмечается, что россиянки превзошли национальный юниорский рекорд (3:40:10) и прежнее европейское достижение (3:39:91). Для сборной это одна из самых успешных дисциплин на турнире.

Ранее российская гимнастка Мария Рослякова установила мировой рекорд, став первой спортсменкой, исполнившей программу по художественной гимнастике на Северном полюсе. Выступление состоялось на специальном ковре при температуре, близкой к нулю, где она показала упражнения с лентой, мячом и булавами. Достижение было официально зарегистрировано в Реестре рекордов России и международной книге рекордов INTERRECORD в категории «Официальное превосходство».

