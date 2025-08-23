Россиянки обновили рекорд Европы на юниорском ЧМ по плаванию Российские пловчихи установили рекорд Европы в эстафете на юниорском ЧМ

Российские пловчихи завоевали серебряные медали в эстафете 4х100 метров вольным стилем на чемпионате мира среди юниоров в Румынии, передает ТАСС. Команда в составе Киры Манохиной, Марии Полещук, Алисы Захаровой и Миланы Степановой показала результат 3 минуты 37,87 секунды и установила юниорский рекорд Европы.

Победу в дисциплине одержала сборная США с мировым юниорским рекордом — 3 минуты 35,53 секунды. Прежде лучшим результатом считалось достижение канадской команды 2017 года — 3:36:19.

Отмечается, что россиянки превзошли национальный юниорский рекорд (3:40:10) и прежнее европейское достижение (3:39:91). Для сборной это одна из самых успешных дисциплин на турнире.

