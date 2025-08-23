Переговоры Путина и Трампа на Аляске
23 августа 2025 в 21:20

Аэропорты Шереметьево и Донское частично приостановили работу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В субботу, 23 августа, аэропорт Шереметьево в Москве и Донское в Тамбове временно ограничили работу. По словам представителя Росавиации Артема Кореняко, тамбовская воздушная гавань полностью не принимает и не отправляет рейсы. Между тем в пресс-службе Шереметьево уточнили, что самолеты продолжают обслуживаться по возможности и очередности.

Аэропорт Шереметьево продолжает обслуживать рейсы российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилет по факту возможности и очередности, — сказано в сообщении.

В Шереметьево пассажиров предупредили, что задержки рейсов могут быть длительными. Там также призвали с пониманием отнестись к ситуации.

Ранее в аэропорту Пензы ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Кореняко подтвердил введение этих мер. Однако сроки и другие подробности раскрывать не стал.

Вместе с тем в петербургском аэропорту Пулково задержали около 60 рейсов из-за ограничений на полеты. Были приостановлены вылеты 29 рейсов, отложены 30 бортов, отменены три рейса, включая международные направления в Баку, Ереван, Санью и Батуми.

Шереметьево
аэропорты
ограничения
Тамбов
