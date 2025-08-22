Киркоров упал на сцене, Лазарев кадрил Кудрявцеву: фото с «Новой волны»
Певец Филипп Киркоров на открытии международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2025» на площадке New Wave Hall в Казани
Фото: Максим Богодвид /РИА Новости
В Казани с 21 по 26 августа проходит международный музыкальный конкурс «Новая волна», в рамках которого традиционно молодые артисты попробуют впечатлить публику и членов жюри своими номерами. Кроме того, гости мероприятия увидят выступления примерно 80 приглашенных артистов.
Ведущими церемонии открытия были Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев. В этот вечер известные звезды отечественной эстрады, в частности Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Николай Басков, Дима Билан, Пелагея, Лолита и многие другие, выступили на сцене зала New Wave Hall. Лазарев подшучивал над Кудрявцевой, упомянув ее проблемы с мужем. «Это яд, мне плечо разъедает. Медуза горгона, молчи, ты выпила сок из всех мужиков», — сказал Сергей.
Громкое событие не обошлось без происшествия: главный поп-король России Филипп Киркоров, чье выступление открывало вечер, поскользнулся и упал во время музыкального номера. По замыслу певец должен был подняться по движущимся ступеням, но потерял равновесие. При этом артист не подал виду, продолжил петь и даже не выронил из рук стакан. Танцоры помогли ему подняться.
Как уточнила директор народного артиста РФ Екатерина Успенская, Киркоров не получил серьезных травм. «Да, главное — уметь встать после падения», — резюмировала Успенская.
Киркоров еще не раз выйдет на сцену «Новой волны». Кроме того, артист входит в состав жюри вместе с Игорем Николаевым, Лолитой, Люсей Чеботиной, певицей Anna Asti и Игорем Матвиенко. Председателем судей стал композитор Игорь Крутой.
Каждый вечер гостей фестиваля ждет разнообразная программа. Так, первый конкурсный день, 22 августа, будет посвящен творчеству певицы Ларисы Долиной — в честь юбилея звезды отечественные артисты исполнят для публики ее хиты. Музыкальные премьеры прозвучат из уст Филиппа Киркорова, Алсу, Игоря Матвиенко, Люси Чеботиной, Сергея Лазарева и других 23 августа, а 24-го зрители увидят концерт-трибьют группы «Иванушки International». На 25 августа запланирован крупный гала-концерт с ретропеснями. Закрытие «Новой волны» пройдет 26 августа.
Самые яркие кадры с открытия международного конкурса — в галерее NEWS.ru.
Республика Татарстан, Казань. Люди у концертной площадки New Wave Hall, где пройдет открытие международного музыкального конкурса «Новая волна»
Фото: Егор Алеев/ТАСС
Певец Филипп Киркоров у концертной площадки New Wave Hall
Фото: Егор Алеев/ТАСС
Певица Лолита Милявская во время открытия международного музыкального конкурса «Новая волна» на концертной площадке New Wave Hall
Фото: Егор Алеев/ТАСС
Певица Ани Лорак во время открытия международного музыкального конкурса «Новая волна» на концертной площадке New Wave
Фото: Егор Алеев/ТАСС
Певец Стас Михайлов на открытии международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2025» на площадке New Wave Hall в Казани
Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
Композитор Игорь Крутой во время открытия международного музыкального конкурса «Новая волна» в концертном зале New Wave Hall
Фото: Егор Алеев/ТАСС
Ведущие Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев во время открытия международного музыкального конкурса «Новая волна» в концертном зале New Wave Hall
Фото: Егор Алеев/ТАСС
Певица Люся Чеботина во время выступления на открытии международного музыкального конкурса «Новая волна» в концертном зале New Wave Hall
Фото: Егор Алеев/ТАСС
Певец Стас Михайлов и солистка группы Artik&Asti Севиль Велиева (Seville) на открытии международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2025» на площадке New Wave Hall в Казани
Фото: Максим Богодвид /РИА Новости
Певец Дима Билан во время выступления на открытии международного музыкального конкурса «Новая волна» в концертном зале New Wave Hall
Фото: Егор Алеев/ТАСС
Певцы Алексей Воробьев и Люся Чеботина во время выступления на открытии международного музыкального конкурса «Новая волна» в концертном зале New Wave Hall
Фото: Егор Алеев/ТАСС
Певец Дима Билан, композитор Игорь Крутой, певица Полина Гагарина и поэтесса Анна Егоян (слева направо) на открытии международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2025» на площадке New Wave Hall в Казани
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Композитор Игорь Крутой и певица Anna Asti выступают на открытии международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2025» на площадке New Wave Hall в Казани
Фото: Максим Богодвид РИА Новости
Певица Нюша выступает на открытии международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2025» на площадке New Wave Hall в Казани
Фото: Максим Богодвид РИА Новости
Певец Александр Ревва выступает на открытии международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2025» на площадке New Wave Hall в Казани
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Певица Алсу на открытии международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2025» на площадке New Wave Hall в Казани
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Певец Мот (Матвей Мельников) выступает на открытии международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2025» на площадке New Wave Hall в Казани
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости