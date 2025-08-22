Киркоров упал на сцене, Лазарев кадрил Кудрявцеву: фото с «Новой волны»

Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Певец Филипп Киркоров на открытии международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2025» на площадке New Wave Hall в Казани Певец Филипп Киркоров на открытии международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2025» на площадке New Wave Hall в Казани Фото: Максим Богодвид /РИА Новости

В Казани с 21 по 26 августа проходит международный музыкальный конкурс «Новая волна», в рамках которого традиционно молодые артисты попробуют впечатлить публику и членов жюри своими номерами. Кроме того, гости мероприятия увидят выступления примерно 80 приглашенных артистов.

Ведущими церемонии открытия были Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев. В этот вечер известные звезды отечественной эстрады, в частности Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Николай Басков, Дима Билан, Пелагея, Лолита и многие другие, выступили на сцене зала New Wave Hall. Лазарев подшучивал над Кудрявцевой, упомянув ее проблемы с мужем. «Это яд, мне плечо разъедает. Медуза горгона, молчи, ты выпила сок из всех мужиков», — сказал Сергей.

Громкое событие не обошлось без происшествия: главный поп-король России Филипп Киркоров, чье выступление открывало вечер, поскользнулся и упал во время музыкального номера. По замыслу певец должен был подняться по движущимся ступеням, но потерял равновесие. При этом артист не подал виду, продолжил петь и даже не выронил из рук стакан. Танцоры помогли ему подняться.

Как уточнила директор народного артиста РФ Екатерина Успенская, Киркоров не получил серьезных травм. «Да, главное — уметь встать после падения», — резюмировала Успенская.

Киркоров еще не раз выйдет на сцену «Новой волны». Кроме того, артист входит в состав жюри вместе с Игорем Николаевым, Лолитой, Люсей Чеботиной, певицей Anna Asti и Игорем Матвиенко. Председателем судей стал композитор Игорь Крутой.

Каждый вечер гостей фестиваля ждет разнообразная программа. Так, первый конкурсный день, 22 августа, будет посвящен творчеству певицы Ларисы Долиной — в честь юбилея звезды отечественные артисты исполнят для публики ее хиты. Музыкальные премьеры прозвучат из уст Филиппа Киркорова, Алсу, Игоря Матвиенко, Люси Чеботиной, Сергея Лазарева и других 23 августа, а 24-го зрители увидят концерт-трибьют группы «Иванушки International». На 25 августа запланирован крупный гала-концерт с ретропеснями. Закрытие «Новой волны» пройдет 26 августа.

Самые яркие кадры с открытия международного конкурса — в галерее NEWS.ru.

Республика Татарстан, Казань. Люди у концертной площадки New Wave Hall, где пройдет открытие международного музыкального конкурса «Новая волна»
Республика Татарстан, Казань. Люди у концертной площадки New Wave Hall, где пройдет открытие международного музыкального конкурса «Новая волна»
Фото: Егор Алеев/ТАСС
Певец Филипп Киркоров у концертной площадки New Wave Hall
Певец Филипп Киркоров у концертной площадки New Wave Hall
Фото: Егор Алеев/ТАСС
Певица Лолита Милявская во время открытия международного музыкального конкурса «Новая волна» на концертной площадке New Wave Hall
Певица Лолита Милявская во время открытия международного музыкального конкурса «Новая волна» на концертной площадке New Wave Hall
Фото: Егор Алеев/ТАСС
Певица Ани Лорак во время открытия международного музыкального конкурса «Новая волна» на концертной площадке New Wave
Певица Ани Лорак во время открытия международного музыкального конкурса «Новая волна» на концертной площадке New Wave
Фото: Егор Алеев/ТАСС
Певец Стас Михайлов на открытии международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2025» на площадке New Wave Hall в Казани
Певец Стас Михайлов на открытии международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2025» на площадке New Wave Hall в Казани
Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
Композитор Игорь Крутой во время открытия международного музыкального конкурса «Новая волна» в концертном зале New Wave Hall
Композитор Игорь Крутой во время открытия международного музыкального конкурса «Новая волна» в концертном зале New Wave Hall
Фото: Егор Алеев/ТАСС
Ведущие Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев во время открытия международного музыкального конкурса «Новая волна» в концертном зале New Wave Hall
Ведущие Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев во время открытия международного музыкального конкурса «Новая волна» в концертном зале New Wave Hall
Фото: Егор Алеев/ТАСС
Певица Люся Чеботина во время выступления на открытии международного музыкального конкурса «Новая волна» в концертном зале New Wave Hall
Певица Люся Чеботина во время выступления на открытии международного музыкального конкурса «Новая волна» в концертном зале New Wave Hall
Фото: Егор Алеев/ТАСС
Певец Стас Михайлов и солистка группы Artik&Asti Севиль Велиева (Seville) на открытии международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2025» на площадке New Wave Hall в Казани
Певец Стас Михайлов и солистка группы Artik&Asti Севиль Велиева (Seville) на открытии международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2025» на площадке New Wave Hall в Казани
Фото: Максим Богодвид /РИА Новости
Певец Дима Билан во время выступления на открытии международного музыкального конкурса «Новая волна» в концертном зале New Wave Hall
Певец Дима Билан во время выступления на открытии международного музыкального конкурса «Новая волна» в концертном зале New Wave Hall
Фото: Егор Алеев/ТАСС
Певцы Алексей Воробьев и Люся Чеботина во время выступления на открытии международного музыкального конкурса «Новая волна» в концертном зале New Wave Hall
Певцы Алексей Воробьев и Люся Чеботина во время выступления на открытии международного музыкального конкурса «Новая волна» в концертном зале New Wave Hall
Фото: Егор Алеев/ТАСС
Певец Дима Билан, композитор Игорь Крутой, певица Полина Гагарина и поэтесса Анна Егоян (слева направо) на открытии международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2025» на площадке New Wave Hall в Казани
Певец Дима Билан, композитор Игорь Крутой, певица Полина Гагарина и поэтесса Анна Егоян (слева направо) на открытии международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2025» на площадке New Wave Hall в Казани
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Композитор Игорь Крутой и певица Anna Asti выступают на открытии международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2025» на площадке New Wave Hall в Казани
Композитор Игорь Крутой и певица Anna Asti выступают на открытии международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2025» на площадке New Wave Hall в Казани
Фото: Максим Богодвид РИА Новости
Певица Нюша выступает на открытии международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2025» на площадке New Wave Hall в Казани
Певица Нюша выступает на открытии международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2025» на площадке New Wave Hall в Казани
Фото: Максим Богодвид РИА Новости
Певец Александр Ревва выступает на открытии международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2025» на площадке New Wave Hall в Казани
Певец Александр Ревва выступает на открытии международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2025» на площадке New Wave Hall в Казани
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Певица Алсу на открытии международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2025» на площадке New Wave Hall в Казани
Певица Алсу на открытии международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2025» на площадке New Wave Hall в Казани
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Певец Мот (Матвей Мельников) выступает на открытии международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2025» на площадке New Wave Hall в Казани
Певец Мот (Матвей Мельников) выступает на открытии международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2025» на площадке New Wave Hall в Казани
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
