Киркоров упал на сцене, Лазарев кадрил Кудрявцеву: фото с «Новой волны»

Певец Филипп Киркоров на открытии международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2025» на площадке New Wave Hall в Казани

Киркоров упал на сцене, Лазарев кадрил Кудрявцеву: фото с «Новой волны»

В Казани с 21 по 26 августа проходит международный музыкальный конкурс «Новая волна», в рамках которого традиционно молодые артисты попробуют впечатлить публику и членов жюри своими номерами. Кроме того, гости мероприятия увидят выступления примерно 80 приглашенных артистов.

Ведущими церемонии открытия были Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев. В этот вечер известные звезды отечественной эстрады, в частности Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Николай Басков, Дима Билан, Пелагея, Лолита и многие другие, выступили на сцене зала New Wave Hall. Лазарев подшучивал над Кудрявцевой, упомянув ее проблемы с мужем. «Это яд, мне плечо разъедает. Медуза горгона, молчи, ты выпила сок из всех мужиков», — сказал Сергей.

Громкое событие не обошлось без происшествия: главный поп-король России Филипп Киркоров, чье выступление открывало вечер, поскользнулся и упал во время музыкального номера. По замыслу певец должен был подняться по движущимся ступеням, но потерял равновесие. При этом артист не подал виду, продолжил петь и даже не выронил из рук стакан. Танцоры помогли ему подняться.

Как уточнила директор народного артиста РФ Екатерина Успенская, Киркоров не получил серьезных травм. «Да, главное — уметь встать после падения», — резюмировала Успенская.

Киркоров еще не раз выйдет на сцену «Новой волны». Кроме того, артист входит в состав жюри вместе с Игорем Николаевым, Лолитой, Люсей Чеботиной, певицей Anna Asti и Игорем Матвиенко. Председателем судей стал композитор Игорь Крутой.

Каждый вечер гостей фестиваля ждет разнообразная программа. Так, первый конкурсный день, 22 августа, будет посвящен творчеству певицы Ларисы Долиной — в честь юбилея звезды отечественные артисты исполнят для публики ее хиты. Музыкальные премьеры прозвучат из уст Филиппа Киркорова, Алсу, Игоря Матвиенко, Люси Чеботиной, Сергея Лазарева и других 23 августа, а 24-го зрители увидят концерт-трибьют группы «Иванушки International». На 25 августа запланирован крупный гала-концерт с ретропеснями. Закрытие «Новой волны» пройдет 26 августа.

Самые яркие кадры с открытия международного конкурса — в галерее NEWS.ru.