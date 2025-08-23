Этот цветок умрет зимой — выкопайте до морозов, или потеряете клумбу

Георгины — единственные цветы, которые необходимо убирать на зиму, так как их клубни не переносят морозов ниже -5 °C и сгнивают даже под укрытием. Выкопайте их до морозов, или потеряете клумбу.

После первых заморозков, когда листья почернеют, обрежьте стебли до 10 см, аккуратно выкопайте вилами (лопата повреждает корни), очистите от земли и просушите 2-3 дня. Храните в ящиках с опилками или песком при +5–8 °C (погреб или холодильник).

Помните, этот цветок умрет зимой, если оставить его в грунте: клубни либо замерзнут, либо сгниют от талых вод, а весной вы получите погибшие растения. Ежегодное выкапывание омолаживает кусты — на следующий год георгины цветут пышнее.

