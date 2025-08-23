Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Роскошный цветок в вашем саду: посейте осенью — и получите раннее цветение

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Годеция — роскошный цветок с массой преимуществ: продолжительное цветение с июня до заморозков, крупные шелковистые цветы всех оттенков розового, красного и белого, устойчивость к похолоданиям и неприхотливость.

Ее кустики высотой 20–60 см идеальны для бордюров и вазонов. Для осенней посадки (октябрь–ноябрь) выберите солнечное место с рыхлой почвой. Семена посейте в бороздки глубиной 0,5 см, присыпьте землей, слегка уплотните. Весной всходы проредите, оставив 20 см между растениями.

Годеция не боится весенних заморозков, зацветает на 2 недели раньше, чем при весеннем посеве, и формирует более крепкие кусты. Полив нужен только в засуху, подкормки — 1–2 раза за сезон комплексным удобрением. Посадите ее осенью — и, помимо раннего цветения, получите роскошную клумбу в вашем саду.

Ранее был назван многолетник, который будет цвести до первых серьезных заморозков в декабре.

цветы
растения
клумбы
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
