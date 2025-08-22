Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Этот цветок растет сам без подкормок: посейте осенью и забудьте о хлопотах

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Гайлардия — яркий многолетник, который растет сам без подкормок. Он украшает сад с июня до заморозков, засухоустойчив, морозостойкий (до −35 °C), приживается на бедных почвах. Посейте его осенью и забудьте о хлопотах!

Крупные соцветия-корзинки (до 12 см в диаметре) бывают желтыми, оранжевыми, красными или двухцветными, привлекая бабочек и пчел. Для осеннего посева (конец сентября — октябрь) выберите солнечный участок с легкой почвой. Семена рассыпьте по поверхности, слегка присыпьте землей (0,5 см) и замульчируйте торфом.

Весной всходы прореживают, оставляя 25–30 см между растениями. Гайлардия зацветает на второй год, но затем растет на одном месте 4–5 лет, требуя лишь редкого полива и удаления увядших соцветий для продления цветения.

Ранее был назван многолетник, который цветет алыми шапками до осени, выдерживает до –35 °C.

