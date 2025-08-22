Польские полицейские дали сбежать фигуранту дела о «Северных потоках»

Правоохранители в Польше не смогли арестовать еще одного фигуранта дела о подрыве «Северных потоков», проживавшего на территории государства, передает Il Fatto Quotidiano. По данным издания, еще в 2024 году власти Германии зафиксировали его присутствие в Берлине и оформили международный ордер на арест.

Однако польская полиция не исполнила его, и вскоре подозреваемый смог выехать на родину. Как отмечает газета, этот случай вызвал дипломатическое напряжение между Варшавой и Берлином, так как немецкая сторона заподозрила польские власти в намеренном содействии бегству украинского гражданина.

Ранее источники сообщили, что следствие продолжает операцию по установлению возможных сообщников подрыва «Северных потоков». По информации журналистов, эти лица могут быть связаны с украинским гражданином, задержанным в Италии.

Кроме того, украинец Сергей Кузнецов, арестованный в Италии по делу о диверсии на газопроводах «Северный поток», отказался добровольно выехать в Германию. На заседании суда он потребовал переводчика с украинского языка и ясно заявил, что не согласен на экстрадицию.