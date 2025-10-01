Раскрыта стратегия, вынудившая Google отозвать иски к российским СМИ Юрист RT Худякова: у Google не было оснований для обращения в американский суд

RT вместе с правозащитниками разработал стратегию, которая вынудила компанию Google LLC заключить соглашение об урегулировании спора в отношении российских СМИ, сообщила юрист международного телеканала Елизавета Худякова. Его утвердил калифорнийский суд.

С этого момента RT продолжит добиваться признания вынесенных российским судом решений в иностранных юрисдикциях. По словам правозащитницы, у Google изначально не было оснований для обращения в американский суд.

Российским адвокатским бюро ART DE LEX и американским Marks & Sokolov была выработана стратегия, <...> что позволит нам продолжить работу по признанию вынесенных российским судом решений в иностранных юрисдикциях, — сказала Худякова.

Ранее сообщалось, что компания Google LLC отозвала требования о запрете российским СМИ обращаться в иностранные суды с исками о взыскании судебной неустойки. Окружной суд Северного округа Калифорнии утвердил соглашение об урегулировании спора. Это первая победа по кейсам «СМИ против Google» в американском суде. Как заявил партнер адвокатского бюро Art De Lex Артур Зурабян, решение можно считать беспрецедентным.









