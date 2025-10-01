Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 01:33

Раскрыта стратегия, вынудившая Google отозвать иски к российским СМИ

Юрист RT Худякова: у Google не было оснований для обращения в американский суд

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

RT вместе с правозащитниками разработал стратегию, которая вынудила компанию Google LLC заключить соглашение об урегулировании спора в отношении российских СМИ, сообщила юрист международного телеканала Елизавета Худякова. Его утвердил калифорнийский суд.

С этого момента RT продолжит добиваться признания вынесенных российским судом решений в иностранных юрисдикциях. По словам правозащитницы, у Google изначально не было оснований для обращения в американский суд.

Российским адвокатским бюро ART DE LEX и американским Marks & Sokolov была выработана стратегия, <...> что позволит нам продолжить работу по признанию вынесенных российским судом решений в иностранных юрисдикциях, — сказала Худякова.

Ранее сообщалось, что компания Google LLC отозвала требования о запрете российским СМИ обращаться в иностранные суды с исками о взыскании судебной неустойки. Окружной суд Северного округа Калифорнии утвердил соглашение об урегулировании спора. Это первая победа по кейсам «СМИ против Google» в американском суде. Как заявил партнер адвокатского бюро Art De Lex Артур Зурабян, решение можно считать беспрецедентным.





США
суды
Россия
Google
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова объяснила, почему Санду и Зеленский критикуют Грузию
Столовая ложка сметаны: сколько граммов в зависимости от густоты
Еще один аэропорт России прекратил принимать самолеты
Жителей Берлина возмутили агитплакаты ВСУ с пленными немцами
Артист Козловский стал причиной стихийного бунта в ВСУ
Орбан выступил с неожиданным заявлением о слабости России
В Ростовской области снова заработала поврежденная из-за атаки ВСУ школа
«Глобальный провал Запада»: Захарова высказалась о выборах в Молдавии
Киберзащитник предупредил о подводных камнях уловки мошенников с РКН
В Новосибирске задержали пособника украинских телефонных аферистов
В Москве собираются призвать в армию десятки тысяч человек
Отдых в России в октябре: куда поехать за впечатлениями
В крупном европейском городе прогремели взрывы
Эксперт объяснил, почему ВСУ усилили контратаки у Константиновки
В Омске автобус протащил ребенка по асфальту
Девять человек погибли в Одессе из-за непогоды
Владелец сети бизнес-отелей «Мартон» ответил на обвинения в мошенничестве
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 1 октября
Гастроэнтеролог раскрыла, можно ли запивать творог чаем
Губернатор раскрыл, связан ли пожар на территории НПЗ в Ярославле с ВСУ
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.