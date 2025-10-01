Один российский аэропорт запретил прием и выпуск самолетов

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Данная мера связана с необходимостью обеспечения безопасности пассажирских перевозок, указал в своем Telegram-канале пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — отмечено в сообщении.

Ограничения носят предупредительный характер и будут действовать до особого распоряжения. В настоящее время осуществляется корректировка расписания рейсов с учетом введенных ограничений.

Авиакомпании уже уведомлены об изменениях в работе аэропорта. Пассажирам, чьи рейсы могут быть затронуты, рекомендовано уточнять актуальную информацию о вылетах и прилетах через официальные источники. Специалисты проводят необходимые мероприятия для скорейшего восстановления нормального режима работы воздушной гавани.

Ранее сообщалось о создании Росавиацией специальной комиссии для расследования инцидента с повреждением самолета в аэропорту Шереметьево. Расследование коснулось происшествия с воздушным судном авиакомпании «Россия», выполнявшем рейс по маршруту Москва — Санкт-Петербург.