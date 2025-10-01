Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 02:03

Польша заявила, что нашла подозрительные обломки в кукурузном поле

Обломки еще одного упавшего БПЛА обнаружили в польской Плоснице

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

На территории Польши вблизи населенного пункта Плосница был обнаружен новый упавший беспилотный летательный аппарат. Инцидент произошел в Варминьско-Мазурском воеводстве недалеко от города Дзялдово, сообщает польская радиостанция RMF FM.

Находка была сделана местным комбайнером во время полевых работ на кукурузном поле. Состояние дрона указывает на то, что он мог попасть на территорию страны в ночь с 9 на 10 сентября. На месте происхождения работают военные жандармы под руководством прокуратуры.

Премьер-министр Польши Дональд Туск в начале сентября заявлял об уничтожении нескольких дронов, которые, по его мнению, представляли угрозу, и бездоказательно обвинил в инциденте Россию. После этих событий глава польского МИД Радослав Сикорский выступил с инициативой рассмотреть вопрос о создании бесполетной зоны над Украиной.

Ранее польские военные подняли в небо истребители на фоне якобы активности российской авиации на территории Украины. Пресс-служба оперативного командования родов Вооруженных сил Польши отметила, что было принято решение привести в действие «все имеющиеся в его распоряжении силы и средства».

