01 октября 2025 в 01:56

Два камчатских сокола от Путина прибыли в Бахрейн

Королю Бахрейна Хамаду бен Исе Аль Халифе передали камчатских соколов от Путина

Сокол Сокол Фото: Jürgen & Christine Sohns/imagebroker.com/Global Look Press

Два редких кречета с Камчатки были подарены королю Бахрейна Хамаду бен Исе Аль Халифе от имени президента России Владимира Путина. Хищные птицы были специально выращены в российском питомнике соколиного центра «Камчатка», сообщила пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Традиции соколиной охоты объединяют нас, а сотрудничество с бахрейнскими партнерами помогает сохранять редкие виды птиц и укреплять межстрановое сотрудничество, — заявил директор департамента международного сотрудничества в сфере природных ресурсов и охраны окружающей среды Минприроды России Иван Кущ.

Церемония дарения состоялась в рамках развития культурного и природоохранного сотрудничества между двумя странами. Как отметили в Минприроды, это событие особенно символично в год 35-летия установления дипломатических отношений между Россией и Бахрейном.

Королевство активно участвует в международных программах по сохранению популяции кречетов, включая ежегодный форум «День сокола» во Владивостоке. В 2023 году Бахрейн присоединился к рамочной декларации о намерениях по сохранению этого редкого вида хищных птиц.

Ранее Путин обратился к гражданам страны с поздравительным обращением по случаю годовщины воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с РФ. В своем видеообращении глава государства отметил историческую значимость этого события.

сокол
Бахрейн
Владимир Путин
подарки
