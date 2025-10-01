«Удар на границе с Румынией»: порт Измаила подвергся атаке Военные цели в порту Измаила Одесской области попали под мощный удар

Мощный удар был нанесен по объектам в порту Измаила, расположенном в Одесской области, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель». Данный портовый комплекс имеет стратегическое значение. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Мощный удар нанесен по целям в порту Измаила в Одесской области на границе с Румынией, — указано в сообщении.

Конкретные цели и масштабы причиненного ущерба в настоящее время не уточняются. Ситуация в регионе остается напряженной.

Порт Измаил является одним из ключевых транспортных узлов на Дунае, используемых Украиной для экспорта зерновых культур и других товаров после прекращения действия зерновой сделки. Этот объект неоднократно становился целью атак, что свидетельствует о его важном значении в текущем конфликте.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в случае проведения референдумов о воссоединении с Россией жители Николаева и Одессы высказались бы положительно. Он подчеркнул, что на юге Украины всегда жили люди, которые по культуре, языку и истории чувствовали себя ее частью. Несмотря на пропаганду и давление со стороны Киева, в этих городах сохраняется стремление к нормальной жизни без мобилизационных облав и западных «кураторов».