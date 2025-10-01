Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 03:03

Аналитик перечислил последствия отказа Болгарии от российского газа

Аналитик Юшков: Болгария остановит транзит газа из РФ ради бонусов от ЕС

София, Болгария София, Болгария Фото: Jens Kalaene/ZB/Global Look Press

Болгария может полностью отказаться от транзита российского газа в обмен на обещанные Европейским союзом преференции, заявил в беседе с «Лентой.ру» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Министр энергетики страны Жечо Станков уже рассказал о планах полностью прекратить закупки российского газа к 2027 году.

Эксперт напомнил, что Болгария уже формально отказалась от прямых поставок от «Газпрома», но продолжает покупать российский газ через посредников по «Турецкому потоку». Как отметил Юшков, ЕС активно прорабатывает механизмы запрета импорта российского газа, которые позволили бы обойти право вето Венгрии и Словакии. В этой ситуации Болгария, являясь ключевым транзитным узлом, может полностью остановить транспортировку российского газа через свою территорию.

Я думаю, что Брюссель пообещал какие-то бонусы Болгарии. Они вполне могут транзит остановить, а для себя газ российский по происхождению продолжать закупать через турецких трейдеров. А какой он там в реальности у трейдеров, понять будет сложно, — объяснил Юшков.

Аналитик также предположил, что аналогичный сценарий возможен и с транзитом российской нефти через Украину. По его мнению, текущая газовая тематика особенно актуальна в связи с планами США по расширению рынка сжиженного газа в Европе, для чего требуется освобождение рыночного пространства.

Ранее сообщалось, что компания «Газпром» установила исторический рекорд по поставкам газа российским потребителям в сентябре. Скорее всего, рост потребления вызвало похолодание и начало отопительного сезона в России.

Болгария
газ
Евросоюз
преференции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Ростовской области снова заработала поврежденная из-за атаки ВСУ школа
«Глобальный провал Запада»: Захарова высказалась о выборах в Молдавии
Киберзащитник предупредил о подводных камнях уловки мошенников с РКН
В Новосибирске задержали пособника украинских телефонных аферистов
В Москве собираются призвать десятки тысяч человек
Отдых в России в октябре: куда поехать за впечатлениями
В крупном европейском городе прогремели взрывы
Эксперт объяснил, почему ВСУ усилили контратаки у Константиновки
В Омске автобус протащил ребенка по асфальту
Девять человек погибли в Одессе из-за непогоды
Владелец сети бизнес-отелей «Мартон» ответил на обвинения в мошенничестве
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 1 октября
Гастроэнтеролог раскрыла, можно ли запивать творог чаем
Губернатор раскрыл, связан ли пожар на территории НПЗ в Ярославле с ВСУ
В МВД рассказали, как защитить пожилых родственников от мошенников
Суд вынес решение по делу о рекордной взятке в биткоинах
Компенсация за советский вклад в 2026 году: кому положена, сколько заплатят
Собаки сорвали планы ВСУ, ликвидация наемника: новости СВО к утру 1 октября
В сенат США поступила связанная с Россией и Украиной резолюция
Минтранс РФ запретил плавание гражданских судов в бухте Улисс во Владивостоке
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.