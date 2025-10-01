Аналитик перечислил последствия отказа Болгарии от российского газа

Болгария может полностью отказаться от транзита российского газа в обмен на обещанные Европейским союзом преференции, заявил в беседе с «Лентой.ру» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Министр энергетики страны Жечо Станков уже рассказал о планах полностью прекратить закупки российского газа к 2027 году.

Эксперт напомнил, что Болгария уже формально отказалась от прямых поставок от «Газпрома», но продолжает покупать российский газ через посредников по «Турецкому потоку». Как отметил Юшков, ЕС активно прорабатывает механизмы запрета импорта российского газа, которые позволили бы обойти право вето Венгрии и Словакии. В этой ситуации Болгария, являясь ключевым транзитным узлом, может полностью остановить транспортировку российского газа через свою территорию.

Я думаю, что Брюссель пообещал какие-то бонусы Болгарии. Они вполне могут транзит остановить, а для себя газ российский по происхождению продолжать закупать через турецких трейдеров. А какой он там в реальности у трейдеров, понять будет сложно, — объяснил Юшков.

Аналитик также предположил, что аналогичный сценарий возможен и с транзитом российской нефти через Украину. По его мнению, текущая газовая тематика особенно актуальна в связи с планами США по расширению рынка сжиженного газа в Европе, для чего требуется освобождение рыночного пространства.

Ранее сообщалось, что компания «Газпром» установила исторический рекорд по поставкам газа российским потребителям в сентябре. Скорее всего, рост потребления вызвало похолодание и начало отопительного сезона в России.