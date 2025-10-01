Обещавший в сентябре конец света проповедник уточнил дату

Южноафриканский проповедник Джошуа Мхлакела, чье предыдущее предсказание о конце света не сбылось, объявил новую дату апокалипсиса. Он не отказался от своего пророчества, а предложил новую интерпретацию событий с датой в 7 или 8 октября, пишет издание The South African.

Проповедник утверждал, что второе пришествие Христа произойдет 23–24 сентября во время иудейского праздника Рош ха-Шана. Однако после того, как прогноз не реализовался, он выдвинул новую версию.

Предположительно, Иисус мог указать дату по юлианскому календарю, который отстает от григорианского на 13 дней. Согласно этой версии, настоящий Праздник труб и, соответственно, конец света должны наступить в начале октября. Мхлакела заявил, что полностью уверен в точности своего нового предсказания и ожидает апокалипсис именно в эти даты.

Настоящий Праздник труб будет 7 или 8 октября. Я уверен в этом на миллиард процентов, — заявил Мхлакела.

Ранее исследователи из японского Университета Тохо в сотрудничестве с учеными NASA пришли к выводу, что конец света на Земле наступит в 1 000 002 021 году. По их мнению, Солнце начнет постепенно увеличиваться в размерах, что приведет к высыханию океанов и сделает существование на планете невозможным.