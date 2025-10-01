Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 02:23

Обещавший в сентябре конец света проповедник уточнил дату

Южноафриканский проповедник Мхлакела пообещал конец света 7 или 8 октября

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Южноафриканский проповедник Джошуа Мхлакела, чье предыдущее предсказание о конце света не сбылось, объявил новую дату апокалипсиса. Он не отказался от своего пророчества, а предложил новую интерпретацию событий с датой в 7 или 8 октября, пишет издание The South African.

Проповедник утверждал, что второе пришествие Христа произойдет 23–24 сентября во время иудейского праздника Рош ха-Шана. Однако после того, как прогноз не реализовался, он выдвинул новую версию.

Предположительно, Иисус мог указать дату по юлианскому календарю, который отстает от григорианского на 13 дней. Согласно этой версии, настоящий Праздник труб и, соответственно, конец света должны наступить в начале октября. Мхлакела заявил, что полностью уверен в точности своего нового предсказания и ожидает апокалипсис именно в эти даты.

Настоящий Праздник труб будет 7 или 8 октября. Я уверен в этом на миллиард процентов, — заявил Мхлакела.

Ранее исследователи из японского Университета Тохо в сотрудничестве с учеными NASA пришли к выводу, что конец света на Земле наступит в 1 000 002 021 году. По их мнению, Солнце начнет постепенно увеличиваться в размерах, что приведет к высыханию океанов и сделает существование на планете невозможным.

конец света
апокалипсис
даты
священники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова объяснила, почему Санду и Зеленский критикуют Грузию
Столовая ложка сметаны: сколько граммов в зависимости от густоты
Еще один аэропорт России прекратил принимать самолеты
Жителей Берлина возмутили агитплакаты ВСУ с пленными немцами
Артист Козловский стал причиной стихийного бунта в ВСУ
Орбан выступил с неожиданным заявлением о слабости России
В Ростовской области снова заработала поврежденная из-за атаки ВСУ школа
«Глобальный провал Запада»: Захарова высказалась о выборах в Молдавии
Киберзащитник предупредил о подводных камнях уловки мошенников с РКН
В Новосибирске задержали пособника украинских телефонных аферистов
В Москве собираются призвать в армию десятки тысяч человек
Отдых в России в октябре: куда поехать за впечатлениями
В крупном европейском городе прогремели взрывы
Эксперт объяснил, почему ВСУ усилили контратаки у Константиновки
В Омске автобус протащил ребенка по асфальту
Девять человек погибли в Одессе из-за непогоды
Владелец сети бизнес-отелей «Мартон» ответил на обвинения в мошенничестве
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 1 октября
Гастроэнтеролог раскрыла, можно ли запивать творог чаем
Губернатор раскрыл, связан ли пожар на территории НПЗ в Ярославле с ВСУ
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.