В Солнечную систему вторгся межзвездный объект: человечество в опасности?

Межзвездный объект 3I/ATLAS вторгся в Солнечную систему. Что он из себя представляет, какие подробности об этом известны, есть ли угроза для Земли, правда ли человечество в опасности и наступает конец света?

Что известно о 3I/ATLAS

Межзвездный объект 3I/ATLAS был обнаружен 1 июля автоматизированной сетью телескопов ATLAS, созданной NASA для отслеживания потенциально опасных околоземных астероидов и других малых небесных тел Солнечной системы. Спустя сутки ему присвоили официальное обозначение, предварительно объект именовался как A11pl3Z.

Ученые установили, что объект прибыл из межзвездного пространства, его траектория и скорость указывают, что он не связан гравитационно с Солнцем и покинет Солнечную систему после пролета.

Диаметр объекта оценивается в 10–20 км, но точные размеры зависят от состава. Предположительно, он преимущественно ледяной. 3I/ATLAS обладает комой и коротким хвостом, что подтверждает его кометную природу. Эксцентриситет орбиты — 6,15 — рекордный среди всех известных межзвездных объектов.

«Новые результаты наблюдений за объектом A11pl3Z указывают, что он пройдет через внутренние регионы орбиты Марса. Также они подтверждают гипотезу о том, что данная комета попала в Солнечную систему из межзвездной среды, что сделало ее третьим небесным телом, попавшим в нашу систему из открытого космоса», — написал в соцсети X астроном и основатель проекта Orbit Simulator Тони Данн.

Межзвездный объект 3I/ATLAS в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Правда ли человечество в опасности из-за 3I/ATLAS

Максимальное сближение 3I/ATLAS с Солнцем ожидается 29 октября 2025 года на расстоянии 1,36 астрономической единицы (около 200 млн км). Максимальное сближение с Землей, согласно расчетам, приходится на 19 декабря 2025 года, на расстоянии 1,8 а. е. (около 270 млн км).

Таким образом, объект не представляет угрозы для Земли и других планет в Солнечной системе.

Наблюдать 3I/ATLAS с Земли можно будет до сентября, после чего он временно скроется за Солнцем и вновь появится в декабре. В момент максимального сближения с Марсом может быть едва различим с орбиты Красной планеты.

Каково значение открытия 3I/ATLAS

3I/ATLAS — третий межзвездный объект, замеченный в Солнечной системе, после 1I/Оумуамуа и 2I/Борисова.

1I/Оумуамуа — это первый обнаруженный межзвездный объект, пролетающий через Солнечную систему. Его открыли 19 октября 2017 года на основе данных телескопа Pan-STARRS. Первоначально Оумуамуа считался кометой, но спустя неделю его переклассифицировали как астероид. Его диаметр оценивают примерно в 160 м.

2I/Borisov, или комета Борисова, — это первая межзвездная комета диаметром в 20 км с гелиоцентрическим эксцентриситетом орбиты; была открыта 30 августа 2019 года.

Открытие 3I/ATLAS вызвало большой интерес у ученого сообщества: астрономы внимательно наблюдают за объектом для уточнения его орбиты и физических свойств.

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