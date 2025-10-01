Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 02:20

Россиянам раскрыли, как заработать на индивидуальном инвестиционном счете

Депутат Чаплин: владелец ИИС вправе получить 13% от внесенной за год суммы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Основное преимущество индивидуального инвестиционного счета заключается в получении налоговых вычетов, которые позволяют вернуть 13% от внесенной за год суммы, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, такая возможность была разработана с целью мотивации граждан к приумножению личных финансовых активов.

Ключевое преимущество ИИС — налоговые вычеты, позволяющие либо вернуть 13% от внесенной за год суммы либо освободить от налога все доходы от операций по счету. Правительство и депутатский корпус целенаправленно создали этот механизм, чтобы стимулировать граждан к формированию собственного капитала и одновременно направлять эти средства на развитие российской экономики, — пояснил Чаплин.

Депутат рекомендовал выбрать подходящий вычет, подчеркнув, что для большинства людей с низким уровнем дохода предпочтительнее тип А, который позволяет ежегодно возвращать уплаченный подоходный налог. Также он отметил, что для более опытных инвесторов, стремящихся к значительному увеличению своего портфеля в долгосрочной перспективе, может быть выгоден вычет типа Б, который освобождает от налога на доход при закрытии счета через три года и более.

Ни в коем случае не стоит воспринимать рынок ценных бумаг как казино или площадку для быстрого обогащения. Самый надежный и проверенный путь — это формирование диверсифицированного портфеля. В него могут входить как облигации федерального займа, которые являются одним из самых защищенных активов, так и акции крупнейших российских компаний, — добавил Чаплин.

Он указал, что для тех, кто не готов самостоятельно управлять своим портфелем, паевые инвестиционные фонды — отличный выбор. По его словам, профессионалы сами формируют портфель, что позволяет даже с небольшим стартовым капиталом диверсифицировать вложения. Депутат подчеркнул, что это разумный баланс между доходностью и риском.

Ранее эксперт РЭУ имени Г. В. Плеханова Эльмира Асяева заявила, что доллар и евро больше не являются единственным способом сохранения сбережений. По ее словам, санкции и нехватка традиционных резервных валют в России подталкивают граждан к поиску альтернативных методов диверсификации активов.

