22 августа 2025 в 14:50

В Германии продолжают искать участников подрыва «Северных потоков»

Bild: операция по поиску участников подрыва «Северных потоков» продолжается

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Следователи продолжают операцию по поиску возможных соучастников диверсии на «Северных потоках», сообщает издание Bild со ссылкой на источники. По данным журналистов, они могут быть связаны с украинцем, задержанным в Италии.

В рамках операции Northstream в полную силу продолжается поиск других нарушителей. <…> Предполагается, что некоторые правонарушители из команды, подорвавшей газопровод, могут находиться в ближайшем окружении задержанного в Италии украинца, — говорится в материале.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что украинский президент Владимир Зеленский стремится удержать власть и использует аресты офицеров, подозреваемых в причастности к подрыву «Северного потока», как сигнал бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному. По словам эксперта, Залужный намерен баллотироваться на пост главы государства и уже сформировал предвыборный штаб в Лондоне.

До этого в Италии задержали гражданина Украины, которого подозревают в причастности к взрывам на российских газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», произошедших в сентябре 2022 года. Арест был произведен по немецкому ордеру от 18 августа, после чего задержанного планируется экстрадировать в Германию для суда.

Германия
Северные потоки
подрывы
участники
