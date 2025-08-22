Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 17:42

Экстрадиция украинца по делу о «Северных потоках» может затянуться

Задержанный по делу о «Северных потоках» украинец отказался ехать в Германию

Гражданин Украины Сергей Кузнецов, задержанный в Италии по подозрению в причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток», отказался от добровольной выдачи Германии, сообщает газета Corriere della Sera. На судебном заседании он воспользовался правом на украинского переводчика и четко заявил о несогласии на экстрадицию.

Несмотря на удовлетворение судом ходатайства немецких правоохранительных органов о выдаче подозреваемого, отсутствие согласия Кузнецова означает, что процедура экстрадиции может занять до двух месяцев. В настоящее время решается вопрос о применении меры пресечения в виде заключения под стражу для 49-летнего украинца.

Ранее в Италии был задержан гражданин Украины, подозреваемый в организации взрывов на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в сентябре 2022 года. Арест произведен на основании немецкого ордера от 18 августа.

По данным источников, следственные органы продолжают операцию по выявлению других возможных участников диверсии. Сообщается, что речь может идти о лицах, связанных с задержанным украинцем.

Во время судебного заседания задержанный продемонстрировал журналистам характерный жест, который часто используют военнослужащие Вооруженных сил Украины. Этот эпизод произошел перед началом процесса по рассмотрению вопроса об экстрадиции. Подозреваемый продолжает отрицать свою причастность к взрывам на газопроводах.

экстрадиция
Северные потоки
задержания
Германия
