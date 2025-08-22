Программу форума «Крылья Сахалина» представили в Москве

В Москве представили программу Международного форума беспилотных аппаратов всех сред «Крылья Сахалина». Мероприятие пройдет с 6 по 8 сентября в статусе выездной площадки Восточного экономического форума. Оператором форума выступает Фонд Росконгресс.

Впервые форум пройдет на первом в России официально зарегистрированном дронопорте «Пушистый». Там мы представим более 70 сценариев применения БПЛА — это будет настоящий парад новейших моделей дронов, демонстрирующих будущее технологий. Особое внимание мы уделим опыту конвертации военных решений в мирную жизнь. Сахалинская область уже сегодня — лидер в использовании беспилотных систем в народном хозяйстве, — отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

В рамках программы запланированы сессии, посвященные перспективам развития беспилотных систем до 2035 года, а также вкладу регионов в технологический суверенитет России. В ней поучаствуют представители органов власти, бизнеса, научно-образовательного сообщества, а также ведущие отраслевые эксперты и специалисты.

На Восточном экономическом форуме, который пройдет с 3 по 6 сентября во Владивостоке, обсудят запуск новых инвестиционных проектов. Участники также поговорят о создании и развитии преференциальных режимов и уже успешно действующих инвестиционных проектов на территории Дальнего Востока. Мероприятие организует Фонд Росконгресс.