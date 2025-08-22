Переговоры Путина и Трампа на Аляске
В Венгрии раскрыли, сколько продлится ремонт атакованного ВСУ нефтепровода

Сийярто: ремонт нефтепровода «Дружба» после атаки займет не менее пяти дней

Петер Сийярто Петер Сийярто Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российская сторона проинформировала Венгрию о том, что восстановление поврежденного участка нефтепровода «Дружба» потребует не менее пяти дней, сообщил министр иностранных дел республики Петер Сийярто у себя в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Такая оценка была дана в ходе телефонного разговора с первым заместителем министра энергетики РФ Павлом Сорокиным.

Сейчас они (повреждения. — NEWS.ru) гораздо серьезнее, чем прежде, поскольку во время этой атаки украинцы использовали не только беспилотники, но и ракеты. Российский коллега заверил, что они стремятся восстановить транспортный маршрут как можно быстрее, но эти работы займут не менее пяти дней, — написал Сийярто.

Министр подчеркнул, что российские специалисты предпринимают все необходимые меры для скорейшего возобновления транзита. Однако сложность ремонтных работ, обусловленная характером повреждений, требует значительных временных затрат.

Ранее Венгрия и Словакия направили официальное обращение в Еврокомиссию с требованием прекратить атаки на нефтепровод «Дружба». Министры иностранных дел двух стран выразили серьезную озабоченность регулярными ударами по стратегически важному энергетическому объекту.

