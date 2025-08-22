Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Руководителей нефтяных компаний созывают на совещание

Новак проведет заседание штаба с нефтяными компаниями о ситуации на рынке

Вице-премьер России Александр Новак в понедельник, 25 августа, проведет заседание штаба, посвященное ситуации на рынке нефтепродуктов, сообщил ТАСС осведомленный источник. По его словам, на совещание созвали представителей нефтяных компаний и профильных ведомств.

Собеседник агентства добавил, что в заседании рекомендуется принять участие руководителям отрасли. Информацию о совещании также подтвердили в аппарате вице-премьера.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявлял, что рост розничных цен на бензин и нефтепродукты не должен превышать прогнозируемый уровень инфляции, установленный законом о бюджете Российской Федерации на очередной год. Он отметил, что в 2024 году ценники на АЗС обогнали инфляцию.

До этого в Приморском крае зафиксировали дефицит популярных марок бензина. Водителям приходится выстраиваться в длинные очереди на АЗС и запасаться канистрами. Участники рынка связывают перебои с сезонным ростом спроса, задержками отгрузок с заводов и проблемами на железной дороге. Власти региона заверили, что контролируют ситуацию.

