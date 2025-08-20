Переговоры Путина и Трампа на Аляске
20 августа 2025 в 14:31

Российский регион встал в жутких пробках на АЗС

Жители Приморья жалуются на дефицит бензина

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Жители Приморского края столкнулись с дефицитом популярных марок бензина. Как пишет Telegram-канал «Осторожно, новости», автомобилисты вынуждены стоять в пробках на АЗС и возить с собой канистры.

Как пишет Telegram-канал «PrimaMedia.Приморье», участники рынка объяснили сложившуюся ситуацию сезонностью, перебоями с отпуском бензина с дальневосточных заводов и работой железной дороги. Министр энергетики Приморья Елена Шиш подтвердила, что проблема возникла из-за большого турпотока. По ее словам, ситуация находится на контроле ведомства. В правительстве Приморского края сообщили, что в районы Приморья, где зафиксирована нехватка топлива, будут направлены дополнительные бензовозы.

До этого аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман заявил, что ситуация с ценами на топливо будет оставаться тяжелой до завершения ремонтов на НПЗ или окончания сезона высокого спроса. По его прогнозу, по итогам года рост цен на бензин в рознице превысит уровень общей инфляции. Это связано в том числе с «форс-мажорными обстоятельствами на рынке бензина».

