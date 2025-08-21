Переговоры Путина и Трампа на Аляске
В Госдуме потребовали принять меры из-за роста цен на бензин

Сергей Миронов предложил механизм ограничения роста цен на бензин

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рост розничных цен на бензин и нефтепродукты не должен превышать прогнозируемый уровень инфляции, установленный законом о бюджете Российской Федерации на очередной год, заявил корреспонденту NEWS.ru председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он отметил, что в 2024 году ценники на АЗС обогнали инфляцию.

Это наше программное требование. «Справедливая Россия» не раз вносила в Думу законопроекты, где предлагалось такое решение. Но в правительстве категорически против. Доводы — у нас и так все под контролем, а подорожание топлива обычно не превышает общий рост цен. Однако в прошлом году ценники на АЗС обогнали инфляцию — что прогнозную, что фактическую, и сейчас такая же картина, — рассказал парламентарий.

Миронов добавил, что в бюджете на текущий год предусмотрен показатель инфляции 4,5%, а рост цен на бензин уже выше 4,6%. По его словам, еще не поздно принять меры и избежать нового витка подорожания.

Ранее в Приморском крае зафиксировали дефицит популярных марок бензина. Водителям приходится выстраиваться в длинные очереди на АЗС и запасаться канистрами. Участники рынка связывают перебои с сезонным ростом спроса, задержками отгрузок с заводов и проблемами на железной дороге. Власти региона заверили, что контролируют ситуацию.

