В МИД России ответили на обвинения Запада по Украине

В МИД России ответили на обвинения Запада по Украине МИД России отверг обвинения Запада в срыве процесса урегулирования на Украине

Западные спекуляции о якобы имеющем место подрыве Россией процесса урегулирования конфликта на Украине не выдерживают никакой критики, заявили в Министерстве иностранных дел РФ. В ведомстве подчеркнули, что российская позиция отличается последовательностью и полностью соответствует ранее озвученным принципам.

Поводом для заявления МИД стали публикации в американских СМИ, включая Bloomberg и The Wall Street Journal, от 21 августа. В этих материалах главу МИД Сергея Лаврова фактически обвинили в срыве российско-американских договоренностей высшего уровня.

Ведомство акцентировало внимание на том, что заявления Лаврова полностью соответствуют внешнеполитическому курсу, определяемому президентом России Владимиром Путиным. Министерство назвало подобные обвинения недобросовестными спекуляциями и призвало обращаться к первоисточникам для прояснения официальной позиции Москвы.

Ранее Лавров заявил, что встреча Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского еще не запланирована. По его словам, глава государства будет к ней готов, если появится соответствующая повестка.

Прежде Лавров заявил, что на встрече в Вашингтоне Зеленский отверг все предложения президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта. По его словам, участникам переговоров было «предельно ясно», что есть несколько пунктов, которые Киев должен принять.