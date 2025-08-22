Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 19:38

В МИД России ответили на обвинения Запада по Украине

МИД России отверг обвинения Запада в срыве процесса урегулирования на Украине

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Западные спекуляции о якобы имеющем место подрыве Россией процесса урегулирования конфликта на Украине не выдерживают никакой критики, заявили в Министерстве иностранных дел РФ. В ведомстве подчеркнули, что российская позиция отличается последовательностью и полностью соответствует ранее озвученным принципам.

Поводом для заявления МИД стали публикации в американских СМИ, включая Bloomberg и The Wall Street Journal, от 21 августа. В этих материалах главу МИД Сергея Лаврова фактически обвинили в срыве российско-американских договоренностей высшего уровня.

Ведомство акцентировало внимание на том, что заявления Лаврова полностью соответствуют внешнеполитическому курсу, определяемому президентом России Владимиром Путиным. Министерство назвало подобные обвинения недобросовестными спекуляциями и призвало обращаться к первоисточникам для прояснения официальной позиции Москвы.

Ранее Лавров заявил, что встреча Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского еще не запланирована. По его словам, глава государства будет к ней готов, если появится соответствующая повестка.

Прежде Лавров заявил, что на встрече в Вашингтоне Зеленский отверг все предложения президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта. По его словам, участникам переговоров было «предельно ясно», что есть несколько пунктов, которые Киев должен принять.

Россия
МИД РФ
Сергей Лавров
Украина
