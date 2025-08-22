Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 21:04

На Кубани осудили сжегшего паспорт блогера

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Краснодарском крае к административной ответственности привлечен 53-летний блогер из Белореченска, который во время стрима сжег свой паспорт и выкрикивал националистические лозунги, сообщила пресс-служба регионального УМВД. Личность правонарушителя была установлена в марте текущего года сотрудниками центра по противодействию экстремизму, хотя само видео было снято еще в 2023 году.

Сотрудниками ЦПЭ краевого УМВД полиции в марте этого года выявлен 53-летний житель г. Белореченска, запечатленный на видео. В ходе стрима он опрометчиво выкрикивал националистические лозунги, — сказано в сообщении.

Мужчина уже понес наказание по целому ряду статей КоАП. Они включают демонстрирование нацистской атрибутики, дискредитацию ВС РФ, мелкое хулиганство, возбуждение ненависти и неповиновение распоряжению сотрудника полиции.

Ранее российский блогер и бодибилдер Александр Шпак (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) сжег свой гражданский паспорт в пустыне в США, после чего спел украинский гимн. Шпак назвал себя человеком без родины и флага, а также заявил, что не хочет, чтобы его что-то связывало с Россией и российской культурой. Позже он разместил видеоролик с обвинениями в адрес российских военных.

блогеры
Краснодарский край
паспорта
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин пословицей ответил на слова благодарности атомщиков
Министр обороны США уволил «главного разведчика» из-за утраты доверия
Путин заявил о приверженности России урегулированию ситуации на Украине
Икра из кабачков «Пальчики оближешь»
Трамп назвал дату жеребьевки ЧМ-2026 по футболу
Голод, нищета, смерти: зачем потомки жертв холокоста убивают арабов в Газе
Поколение «альфа»: кто это и что их ждет?
Путин посетил выставку о развитии научных центров в закрытых городах
Мишустин исключил форум «Армия» из списка военных выставок в 2025 году
Путин оценил вклад атомщиков в суверенитет России
«Отправлена на убой»: раскрыта новая деталь ликвидации спецназа ВСУ
Трамп похвастался общим фото с Путиным на Аляске
Глава МИД Нидерландов ушел в отставку из-за санкций против Израиля
Лукашенко объяснил, от кого на самом деле зависит Европа
Настоящий Прованс: кабачковая икра с анчоусами и лавандовым медом
В Черном море ликвидировали группу спецназа ВМС ВСУ вместе с капитаном
«Сделают выводы»: визит Путина в закрытый город назвали сигналом Западу
В Ивановской области чиновника заподозрили во взятке в 17 млн рублей
Названа главная причина потерь среди лучших подразделений ВСУ
Кадыров сообщил о начале важной инициативы по сектору Газа
Дальше
Самое популярное
Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Вкуснее запеканки! Кабачковые зразы с яйцом и зелёным луком за 20 минут!
Общество

Вкуснее запеканки! Кабачковые зразы с яйцом и зелёным луком за 20 минут!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.