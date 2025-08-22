На Кубани осудили сжегшего паспорт блогера

В Краснодарском крае к административной ответственности привлечен 53-летний блогер из Белореченска, который во время стрима сжег свой паспорт и выкрикивал националистические лозунги, сообщила пресс-служба регионального УМВД. Личность правонарушителя была установлена в марте текущего года сотрудниками центра по противодействию экстремизму, хотя само видео было снято еще в 2023 году.

Сотрудниками ЦПЭ краевого УМВД полиции в марте этого года выявлен 53-летний житель г. Белореченска, запечатленный на видео. В ходе стрима он опрометчиво выкрикивал националистические лозунги, — сказано в сообщении.

Мужчина уже понес наказание по целому ряду статей КоАП. Они включают демонстрирование нацистской атрибутики, дискредитацию ВС РФ, мелкое хулиганство, возбуждение ненависти и неповиновение распоряжению сотрудника полиции.

Ранее российский блогер и бодибилдер Александр Шпак (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) сжег свой гражданский паспорт в пустыне в США, после чего спел украинский гимн. Шпак назвал себя человеком без родины и флага, а также заявил, что не хочет, чтобы его что-то связывало с Россией и российской культурой. Позже он разместил видеоролик с обвинениями в адрес российских военных.